Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esther NiubóIránTrumpPedro SánchezJair DomínguezRyanairBarcelona - AtléticoAlzheimerRosalíaRenta 2025
instagramlinkedin

Primeros famosos

Desenmascarados en 'Mask Singer' ayer: ¿Qué estrellas internacionales se escondían detrás de Micrófono y Semáforo?

Las dos máscaras fueron las primeras en abandonar el concurso, teniendo algo en común: no eran famosos patrios.

Micrófono y Semáforo, primeros desenmascarados de 'Mask Singer 5'

Micrófono y Semáforo, primeros desenmascarados de 'Mask Singer 5' / Antena 3

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Mask Singer' regresó ayer a Antena 3 con su quinta temporada, y tras más de un año de espera, los dos primeros concursantes famosos se desenmascararon, sorpendiendo tanto al público como al panel de investigadores con su identidad. Fueron Micrófono y Semáforo los primeros en abandonar el espacio de Atresmedia, y ambos tenían algo en común: ninguno de los dos era un famoso español.

*En elaboración...

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  4. Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
  5. El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
  6. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  7. Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
  8. Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón

La consellera Esther Niubó explica que ha superado un cáncer de timo, una glándula entre el corazón y los pulmones

La consellera Esther Niubó explica que ha superado un cáncer de timo, una glándula entre el corazón y los pulmones

Desenmascarados en 'Mask Singer' ayer: ¿Qué estrellas internacionales se escondían detrás de Micrófono y Semáforo?

Desenmascarados en 'Mask Singer' ayer: ¿Qué estrellas internacionales se escondían detrás de Micrófono y Semáforo?

El timo, un pequeño órgano ignorado durante décadas, puede ser clave para entender el envejecimiento y prevenir el cáncer

El timo, un pequeño órgano ignorado durante décadas, puede ser clave para entender el envejecimiento y prevenir el cáncer

Cuerpo abre la puerta a prolongar la rebaja del IVA: "Si es necesario, se prorrogarán las medidas anticrisis" tras el shock de Ormuz

Cuerpo abre la puerta a prolongar la rebaja del IVA: "Si es necesario, se prorrogarán las medidas anticrisis" tras el shock de Ormuz

Israel intensifica sus ataques contra el Líbano

Israel intensifica sus ataques contra el Líbano

Maravillosa imagen de un grupo de delfines en la playa de Barcelona

Maravillosa imagen de un grupo de delfines en la playa de Barcelona

Tecno Megabook K15S, review: un debut convincente con mucha lógica y pocos adornos

Tecno Megabook K15S, review: un debut convincente con mucha lógica y pocos adornos

Trump amenaza con una ofensiva mayor si falla el acuerdo con Irán

Trump amenaza con una ofensiva mayor si falla el acuerdo con Irán