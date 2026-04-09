Desenmascarados en 'Mask Singer' ayer: ¿Qué estrellas internacionales se escondían detrás de Micrófono y Semáforo?

'Mask Singer' regresó ayer a Antena 3 con su quinta temporada, y tras más de un año de espera, los dos primeros concursantes famosos se desenmascararon, sorpendiendo tanto al público como al panel de investigadores con su identidad. Fueron Micrófono y Semáforo los primeros en abandonar el espacio de Atresmedia, y ambos tenían algo en común: ninguno de los dos era un famoso español.

*En elaboración...