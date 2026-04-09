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Miércoles 8 de abril

Audiencias TV ayer | 'Mask Singer' regresa líder en Antena 3 y se impone en la noche frente a 'Top Chef', que baja más de tres puntos en su semifinal

Antena 3 domina el prime time y el access mientras Telecinco se sitúa como segunda opción con 'First Dates'.

Arturo Valls e Ivana Rodríguez

Arturo Valls e Ivana Rodríguez / Antena 3/RTVE

Redacción Yotele

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Madrid
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El estreno de la nueva temporada de 'Mask Singer' devolvió el liderazgo a Antena 3 en el prime time de este miércoles 8 de abril. El formato arrancó con un 14,2% de cuota de pantalla y 983.000 espectadores, situándose como la opción más vista de la noche. En Telecinco, 'First Dates' se convirtió en la segunda opción del prime time con un 8,8% de share y 594.000 espectadores. Por su parte, en La 1, la semifinal de 'Top Chef' se quedó con un 8,1% de cuota y 522.000 espectadores, bajando más de tres puntos respecto a la semana anterior.

Antes, en el access prime time, Antena 3 también lideró con claridad. 'El Hormiguero' firmó un 13,7% de share y 1.677.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' registró un 8,4% de cuota y 1.024.000 espectadores. Por su parte, 'Horizonte' mantuvo un buen rendimiento en el access de Cuatro al alcanzar un 7,2% de cuota de pantalla y reunir a 874.000 espectadores.

En los canales secundarios, 'El Objetivo' volvió a destacar en laSexta con un 7% de share y 442.000 espectadores, mientras que en Cuatro, 'Fuera de cobertura' anotó un 4,8% de cuota y 369.000 espectadores en el prime time.

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