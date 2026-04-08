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Crítica feroz

Mikel López Iturriaga estalla de nuevo contra 'MasterChef' y denuncia el trato a los aspirantes: "Son formas de cuartel"

El experto gastronómico de 'El Comidista' vuelve a la carga contra el talent show de TVE, criticando duramente el autoritarismo del jurado y el desgaste del formato.

Mikel Iturriaga

Mikel Iturriaga / EFE

Kevin Rodríguez

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Tenerife
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La relación entre Mikel López Iturriaga, el rostro detrás de 'El Comidista', y 'MasterChef' nunca ha sido especialmente cordial, pero el crítico gastronómico ha decidido subir el tono. En una reciente intervención que ya está levantando ampollas en la industria televisiva, Iturriaga ha vuelto a poner el foco en la cara B del exitoso talent de TVE, cuestionando no solo su valor culinario, sino, sobre todo, sus formas.

No es secreto para nadie que el programa producido por Shine Iberia basa gran parte de su éxito en la tensión extrema. Sin embargo, para Iturriaga, la línea roja se cruzó hace tiempo. El comunicador no ha dudado en calificar el comportamiento del jurado compuesto - hasta hace dos semanas - por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz como propio de un entorno militar, alejándose de lo que debería ser una pedagogía gastronómica moderna y respetuosa.

El punto central de la crítica de Iturriaga reside en el trato que reciben los aspirantes. Según el experto, el programa ha evolucionado hacia un modelo donde la bronca y la superioridad jerárquica pesan más que la técnica entre fogones.

"Se siguen manteniendo esas maneras cuartelarias que, sinceramente, creo que están fuera de lugar en la televisión actual", ha señalado Iturriaga, haciendo referencia al tono autoritario que a menudo emplean los jueces cuando un plato no cumple con sus expectativas.

Para el creador de 'El Comidista', esta fórmula de "humillación pública" como motor de audiencia es un recurso agotado que no refleja la realidad de las cocinas profesionales actuales, las cuales luchan precisamente por desterrar esos comportamientos tóxicos del pasado.

Más allá de los gritos y las reprimendas, Iturriaga apunta a un problema de fondo: la desconexión del programa con el mundo real. Mientras el sector gastronómico avanza hacia la sostenibilidad y el bienestar laboral, 'MasterChef' parece anclado en un personaje de jurado implacable que roza la caricatura.

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Por el momento, ni la cadena pública ni la productora han respondido a los ataques del periodista. No obstante, el debate está servido. ¿Es necesario el conflicto extremo para mantener vivo un concurso de cocina? Para Mikel Iturriaga, la respuesta es un "no" rotundo.

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