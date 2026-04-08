Audiencias TV, ayer | Henar Álvarez llega grande a La 1 con 'Al cielo con ella', ganando a 'Supervivientes' por la mínima, y Joaquín Prat alcanza su mejor audiencia del año en 'El tiempo justo'

La llegada de Henar Álvarez a las noches de La 1 se ha saldado con un gran éxito de audiencia. 'Al cielo con ella' estrenó temporada en la primera cadena de TVE con un destacado 12,1% de share y 1.044.000 espectadores de media, que siguieron el salto de cadena de la cómica y su entrevista en exclusiva con Shakira. Logró liderar en su franja de estricta coincidencia frente al resto de ofertas por una décima.

Pese a estos buenos resultados, el espacio más visto de toda la franja nocturna de este martes fue 'Supervivientes: Tierra de nadie', al alcanzar un 14,4% de cuota de pantalla y 877.000 seguidores. Por su parte, Antena 3 resistió con un nuevo episodio de 'En Tierra lejana' (12,3% y 934.000 personas).

En la granja de tarde, Joaquín Prat alcanzó su mejor resultado del año en las tardes de Telecinco. El presentador, que contó en 'El tiempo justo' con el debut de Irene Rosales como colaboradora, obtuvo un 10,1% de share y 712.000 espectadores de media. Ganó a 'Directo al grano' (9,3%) y a Sonsoles Ónega (9,9%) en su tiempo de coincidencia. Como suele ser habitual, el liderazgo de la sobremesa fue para 'Sueños de libertad' (14,2%).

EN ELABORACIÓN.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 12,8% y 1.666.000

En tierra lejana: 12,3% y 934.000

Telecinco

First Dates: 8,4% y 1.094.000

Supervivientes: Tierra de nadie: 14,1% y 877.000

La 1

La revuelta: 8,7% y 1.133.000

Al cielo con ella: 12,1% y 1.044.000

Cuatro

First Dates: 4,5% y 535.000

Horizonte: 7,1% y 912.000

Código 10: 7,5% y 463.000

laSexta

laSexta Clave: 4,4% y 509.000

El intermedio: 6,7% y 874.000

El Taquillazo: Politicamente incorrectos: 5,2% y 417.000

La 2

Cifras y letras: 3,7% y 450.000 / 4,8% y 636.000

Documaster: 1% y 90.000

LATE NIGHT

Antena 3

En tierra lejana: 7,9% y 243.000

Cuatro

En el punto de mira: 6,9% y 136.000

La 1

Informativo 24h: 5,7% y 302.000 / 3,6% y 136.000

Diario América 24h: 3,9% y 77.000

laSexta

Cine: Lo contrario al amor: 4,1% y 120.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,2% y 1.201.000

Y Ahora Sonsoles: 9,9% y 733.000

Pasapalabra: 18% y 1.691.000

La 1

Directo al grano: 9,3% y 750.000

Valle Salvaje: 10,5% y 747.000

La promesa: 11,8% y 863.000

Malas lenguas: 11,7% y 947.000

Aquí la tierra: 12% y 1.160.000

Telecinco

El tiempo justo: 10,1% y 794.000

El diario de Jorge: 9,7% y 712.000

Allá tú: 9,8% y 903.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,3% y 585.000

Lo sabe, no lo sabe: 6% y 440.000

laSexta

Zapeando: 5,7% y 479.000

Más Vale tarde: 6% y 443.000

La 2

El Cazador: 1,9% y 163.000

Saber y ganar: 5,3% y 473.000

Grandes documentales: 2,9% y 229.000

Malas lenguas: 6,3% y 456.000

Sukha: 1,1% y 87.000

Trivial Pursuit: 2% y 206.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 13,3% y 330.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 19,6% y 929.000

La ruleta de ia suerte: 22,3% y 1.576.000

La 1

La Hora de La 1: 17,8% y 325.000

Mañaneros 360: 15,6% y 471.000 / 11,6% y 897.000

laSexta

Aruser@s: 13% y 273.000

Al Rojo vivo: 9,1% y 328.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,7% y 139.000

El programa de AR: 11,2% y 251.000

Vamos a ver: 10,5% y 342.000

El precio justo: 9,7% y 633.000

Cuatro

Alerta cobra: 2,4% y 38.000 / 3,1% y 57.000

En boca de todos: 7,3% y 223.000

La 2

El cazador: 1,4% y 80.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,6% y 2.267.000

Telediario 1: 14,3% y 1.322.000

Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 870.000

laSexta Noticias 14H: 9,2% y 736.000

Noticias Cuatro 1: 7,4% y 508.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 15,6% y 1.846.000

Telediario 2: 11,6% y 1.364.000

Informativos Telecinco 21H: 7,5% y 875.000

laSexta Noticias 20H: 7,5% y 664.000

Noticias Cuatro 2: 5,4% y 474.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,4%), Cuatro (6,2%), La 2 (2,7%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (11,5%), La 1 (11%), Telecinco (9,1%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,7%), La 2 (2,7%).