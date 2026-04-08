Audiencias 7/1/2026
Audiencias TV, ayer | Henar Álvarez llega grande a La 1 con 'Al cielo con ella', ganando a 'Supervivientes' por la mínima, y Joaquín Prat alcanza su mejor audiencia del año en 'El tiempo justo'
La cómica llega a la primera cadena de TVE con muy buenos resultados de audiencia.
La llegada de Henar Álvarez a las noches de La 1 se ha saldado con un gran éxito de audiencia. 'Al cielo con ella' estrenó temporada en la primera cadena de TVE con un destacado 12,1% de share y 1.044.000 espectadores de media, que siguieron el salto de cadena de la cómica y su entrevista en exclusiva con Shakira. Logró liderar en su franja de estricta coincidencia frente al resto de ofertas por una décima.
Pese a estos buenos resultados, el espacio más visto de toda la franja nocturna de este martes fue 'Supervivientes: Tierra de nadie', al alcanzar un 14,4% de cuota de pantalla y 877.000 seguidores. Por su parte, Antena 3 resistió con un nuevo episodio de 'En Tierra lejana' (12,3% y 934.000 personas).
En la granja de tarde, Joaquín Prat alcanzó su mejor resultado del año en las tardes de Telecinco. El presentador, que contó en 'El tiempo justo' con el debut de Irene Rosales como colaboradora, obtuvo un 10,1% de share y 712.000 espectadores de media. Ganó a 'Directo al grano' (9,3%) y a Sonsoles Ónega (9,9%) en su tiempo de coincidencia. Como suele ser habitual, el liderazgo de la sobremesa fue para 'Sueños de libertad' (14,2%).
EN ELABORACIÓN.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 12,8% y 1.666.000
En tierra lejana: 12,3% y 934.000
Telecinco
First Dates: 8,4% y 1.094.000
Supervivientes: Tierra de nadie: 14,1% y 877.000
La 1
La revuelta: 8,7% y 1.133.000
Al cielo con ella: 12,1% y 1.044.000
Cuatro
First Dates: 4,5% y 535.000
Horizonte: 7,1% y 912.000
Código 10: 7,5% y 463.000
laSexta
laSexta Clave: 4,4% y 509.000
El intermedio: 6,7% y 874.000
El Taquillazo: Politicamente incorrectos: 5,2% y 417.000
La 2
Cifras y letras: 3,7% y 450.000 / 4,8% y 636.000
Documaster: 1% y 90.000
LATE NIGHT
Antena 3
En tierra lejana: 7,9% y 243.000
Cuatro
En el punto de mira: 6,9% y 136.000
La 1
Informativo 24h: 5,7% y 302.000 / 3,6% y 136.000
Diario América 24h: 3,9% y 77.000
laSexta
Cine: Lo contrario al amor: 4,1% y 120.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,2% y 1.201.000
Y Ahora Sonsoles: 9,9% y 733.000
Pasapalabra: 18% y 1.691.000
La 1
Directo al grano: 9,3% y 750.000
Valle Salvaje: 10,5% y 747.000
La promesa: 11,8% y 863.000
Malas lenguas: 11,7% y 947.000
Aquí la tierra: 12% y 1.160.000
Telecinco
El tiempo justo: 10,1% y 794.000
El diario de Jorge: 9,7% y 712.000
Allá tú: 9,8% y 903.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,3% y 585.000
Lo sabe, no lo sabe: 6% y 440.000
laSexta
Zapeando: 5,7% y 479.000
Más Vale tarde: 6% y 443.000
La 2
El Cazador: 1,9% y 163.000
Saber y ganar: 5,3% y 473.000
Grandes documentales: 2,9% y 229.000
Malas lenguas: 6,3% y 456.000
Sukha: 1,1% y 87.000
Trivial Pursuit: 2% y 206.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 13,3% y 330.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 19,6% y 929.000
La ruleta de ia suerte: 22,3% y 1.576.000
La 1
La Hora de La 1: 17,8% y 325.000
Mañaneros 360: 15,6% y 471.000 / 11,6% y 897.000
laSexta
Aruser@s: 13% y 273.000
Al Rojo vivo: 9,1% y 328.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,7% y 139.000
El programa de AR: 11,2% y 251.000
Vamos a ver: 10,5% y 342.000
El precio justo: 9,7% y 633.000
Cuatro
Alerta cobra: 2,4% y 38.000 / 3,1% y 57.000
En boca de todos: 7,3% y 223.000
La 2
El cazador: 1,4% y 80.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,6% y 2.267.000
Telediario 1: 14,3% y 1.322.000
Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 870.000
laSexta Noticias 14H: 9,2% y 736.000
Noticias Cuatro 1: 7,4% y 508.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 15,6% y 1.846.000
Telediario 2: 11,6% y 1.364.000
Informativos Telecinco 21H: 7,5% y 875.000
laSexta Noticias 20H: 7,5% y 664.000
Noticias Cuatro 2: 5,4% y 474.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,4%), Cuatro (6,2%), La 2 (2,7%).
Mes: Antena 3 (11,5%), La 1 (11%), Telecinco (9,1%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,7%), La 2 (2,7%).
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