Arturo Valls vuelve con la quinta temporada de 'Mask Singer': "Echamos de menos a Los Javis, pero los nuevos investigadores le dan un tono diferente, más clásico"

Arturo Valls se pone de nuevo al frente de 'Mask Singer' con una nueva edición que llega cargada de cambios. El formato mantiene su esencia, pero introduce novedades tanto en el panel de investigadores como en la mecánica del concurso, con nuevas dinámicas y máscaras que aportarán más juego en cada gala. En esta entrevista con YOTELE, el presentador repasa las claves de la temporada, el nivel de sorpresa de los famosos que se esconden tras los disfraces y las expectativas de futuro de uno de los formatos más reconocibles de la televisión reciente.

YOTELE. Volvéis por todo lo alto con esta quinta edición. ¿Cuáles son las principales novedades?

ARTURO VALLS. El aliciente son los nuevos investigadores que se suman a Ana Milán, que ya había estado y es la veterana. Se juntan Ruth Lorenzo, esa diva de la canción, que domina todos los registros y que ha estado atenta a las voces, a si canta, si no canta, si afina o no afina. Y luego Boris Izaguirre que es pura televisión, puro entretenimiento. Y Juan y Medio, que es el humor. Ha aportado mucha comedia, mucho humor. O sea, que esas son las novedades más visibles, lo más principal.

En cuanto a mecánica, está el delatador, hay alguna nueva forma de dar pistas, y los dobles enmascaramientos se dan en todas las galas. Pero fundamentalmente la gran novedad son los investigadores.

YOTELE. ¿Quién te ha sorprendido más en el aspecto investigador? ¿Quién acierta más o quién consigue llegar más al objetivo del programa, que es identificar al famoso que hay detrás?

ARTURO VALLS. Al final es una competición paralela por los prismáticos dorados. Es verdad que Ana Milán tenía más pillado el tono, pero luego otros te sorprenden, porque Boris tiene un universo de famosos y de conocimiento… ¿A quién no conoce Boris? Y Juan y Medio también, desde su experiencia, ha sorprendido. Ha estado bastante igualado. Lo que sí ha habido es mucha pelea entre ellos, y eso también ha dado mucho juego.

YOTELE. Te quería preguntar por eso, porque en anteriores temporadas había mucho pique. Vamos a seguir viendo eso entonces, ¿no?

ARTURO VALLS. Bueno, ya verás. Ana y Ruth han sido ahí dos divas que han dado momentos televisivos muy divertidos.

YOTELE. Los Javis se habían convertido ya en un sello de la marca. No sé si los habéis echado de menos esta temporada.

ARTURO VALLS. Sí, claro. Lo hacían muy guay. La manera que tenían de elaborar teorías, también ese universo pop que dominaban… Era sorprendente cómo Calvo conocía a tanta gente. Tenía ahí un archivo mental increíble. Pero tanto Juan como Boris han venido y han dado un tono diferente. Es otro tipo de hacer tele, una cosa más clásica, y que va a conectar mucho también con el espectador de 'Mask Singer' sin duda.

YOTELE. Al final, viéndolo desde casa, vemos que es un formato muy loco. No sé si hay algún momento de esta temporada en el que pienses: “Se nos va de las manos el programa”.

ARTURO VALLS. Bueno, eso siempre es bueno. Siempre que sientes eso, dices: “Qué bien, esto está molando”. Pero sí, hay algún momento con el delatador, con alguna teoría, con apostar, con jugársela, porque sabes que va a tener consecuencias si fallas. Las máscaras son tan surrealistas a veces… Las actuaciones, los duelos, por ejemplo. Los duelos que se han dado… Si hay algún momento puntual que defina este surrealismo, ha habido varios.

YOTELE. Y tú, que ya habrás visto a todos los que participan, ¿te ha sorprendido que alguien aceptase meterse dentro de una máscara esta temporada?

ARTURO VALLS. Pues sí, sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Sigue sorprendiendo pensar: “¿Cómo es posible que esta persona, que ya debería estar en su casa o en no sé dónde, esté aquí debajo de un caracol, o de un semáforo, o de una fregona? ¿Cómo es posible? ¿Cómo la han conseguido?”. Eso sigue siendo espectacular. Creo que es la magia del programa. Gente que no ha pisado nunca un plató, o que nunca ha pisado España, y de repente está debajo de un chihuahua.

YOTELE. La temporada anterior cerró en torno al 13%, pero ha habido un gran parón entre la emisión de la temporada anterior y la actual. Esta edición lleva ya grabada hace como un año. ¿Te preocupa eso en términos de audiencias o crees que genera aún más expectación en el espectador?

ARTURO VALLS. Al revés, al revés. Yo creo que es positivo. El hecho de que haya una nueva edición después de un tiempo juega a favor. Porque, imagínate, si las hicieran muy pegadas unas a otras, pues igual la gente no las cogería con tantas ganas. Creo que así juega a favor. El hecho de que descansen hace que la gente las coja con más ilusión. O sea, que yo creo que esto va a favor. Yo, viendo los datos, no me acordaba, pero si fue líder todas las noches, fue líder en su franja. Y un 13 y pico, como están las cosas… Ojalá mantengamos esos números. Creo que el barbecho lo define bien.

YOTELE. ¿Y cómo ves el futuro del formato? ¿Crees que habrá sexta temporada más allá de esta que vamos a emitir ahora?

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ARTURO VALLS. Pues dependerá de los números y de los datos, pero yo creo que sí. Está bastante vivo el formato. Lo vamos a ver ahora.