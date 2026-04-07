Alza la voz
Una presentadora de Antena 3 denuncia la presión estética en TV: “Te incitan a pincharte bótox”
La periodista Noor Ben Yessef revela las exigencias físicas que se viven dentro de la televisión.
Impacto en la mañana de Antena 3: una de sus caras más habituales dice adiós con un comunicado.
La presión estética en televisión vuelve a estar en el centro del debate tras las contundentes declaraciones de Noor Ben Yessef, la presentadora que a principios de año abandonó Antena 3 Noticias para poner rumbo a 'Espejo Público'.
La periodista, vinculada a Atresmedia desde 2019, ha alzado la voz para denunciar una realidad que, según asegura, sigue muy presente en el sector audiovisual.
En una entrevista reciente, la comunicadora no dudó en señalar directamente las presiones que reciben muchas mujeres en televisión: “No es normal que con 24 años te inciten a pincharte bótox”, afirmó de forma tajante.
Según explicó, estas sugerencias no llegan de forma aislada, sino que forman parte de una dinámica habitual dentro del medio, especialmente por parte de profesionales ligados al mundo de la imagen y la estética.
La presentadora recordó el momento en el que le hicieron este tipo de comentario por primera vez, señalando que le indicaron que se le marcaban arrugas al gesticular mientras contaba noticias, algo que le resultó especialmente chocante a su edad.
Más allá de su experiencia personal, la periodista fue un paso más allá y denunció que esta presión afecta a muchas compañeras, apuntando incluso a cambios físicos evidentes con el paso del tiempo dentro de la profesión.
Entre ellos, mencionó la pérdida progresiva de peso en algunas presentadoras, lo que, a su juicio, evidencia la existencia de unos estándares de belleza muy marcados en televisión.
La comunicadora también criticó el silencio que rodea a este tema, asegurando que negar esta realidad no ayuda a mejorar la situación ni dentro del sector ni en la sociedad en general.
Sus palabras, que se han viralizado en redes sociales como TikTok, han generado una oleada de reacciones y aplausos por visibilizar una problemática que sigue afectando a muchas profesionales del medio.
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