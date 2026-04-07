Polémica en ‘MasterChef’: una concursante musulmana se niega a cocinar cerdo y acaba en la prueba de expulsión

La última entrega de 'MasterChef' dejó uno de los momentos más comentados de la temporada tras la decisión de una concursante de no cocinar con cerdo por motivos religiosos.

La aspirante, una enfermera de origen gambiano y religión musulmana, explicó durante la prueba que no podía trabajar con este ingrediente. “No puedo”, aseguró ante las cámaras, dejando claro que su postura respondía a sus creencias personales.

El reto consistía en elaborar un plato que combinara sabores dulces y salados, pero la concursante se encontró con un problema al no haber otras opciones de carne disponibles. “Si solo hay cerdo, ¿qué hago?”, se preguntó visiblemente incómoda durante el cocinado.

Finalmente, optó por cambiar su idea inicial y cocinar otro plato con los ingredientes que consideraba adecuados, aunque la decisión no convenció al jurado del talent culinario de TVE.

Los jueces no solo valoraron el resultado final, sino también el uso de los productos. La concursante empleó una pieza de carne de alto coste para una elaboración sencilla, lo que fue duramente criticado durante la cata.

Como consecuencia, el jurado decidió sancionarla con el delantal negro, enviándola directamente a la prueba de eliminación, tal y como permite la mecánica del programa en casos de errores o decisiones cuestionadas.

Lejos de entrar en conflicto, la aspirante asumió su error y aceptó la decisión: reconoció que debía respetar el producto y sacar el máximo partido a los ingredientes disponibles.

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El momento ha generado debate entre los espectadores sobre los límites entre las normas del concurso y el respeto a las creencias personales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados tras la emisión del programa.