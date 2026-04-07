Javier Ruiz vuelve a la carga contra Villarejo tras la conversación filtrada: "No he cobrado de él"

La mañana de ayer fue movida en 'Mañaneros 360' porque el comisario José Manuel Villarejo acusó directamente a Javier Ruiz, desvelando una supuesta amistad de ambos en el pasado, cuando el ahora presentador de TVE estaba al frente de 'Las mañanas de Cuatro'.

"Javierito, con lo buenos amigos que hemos sido en el pasado...¡ parece mentira!", dijo en primera instancia Villarejo. Después de la respuesta de Ruiz negándolo el comisario dio más datos: "Estaba preocupado porque le hacía la competencia Ferreras a la misma hora. Y me decía '¿cómo le das tanta información a Ferreras?", algo que el presentador también negó bastante cabreado.

Pues bien, esta mañana el medio digital OK diario ha publicado unos audios de una conversación entre Villarejo y Javier Ruiz. En la conversación de poco más de un minuto y medio, producida cuando el presentador estaba en Mediaset, se habla de Ferreras.

Cuando Villarejo le pregunta cómo hace tan rápido el programa, Ruiz responde: "Porque tengo a Ferreras enfrente que es más hijo de puta que yo", comenta el periodista, que ha contestado a esta filtración desde 'Mañaneros'.

"Una respuesta mínima a un intento de desviar la atención", comenzaba diciendo Ruiz, que hacía pausa en su programa para abordar un asunto que le implica personalmente. "Esto es un intento de desviar la atención", insistía el periodista.

"Lo que tenemos entre manos es una trama de corrupción de esta profundidad: el uso de la policía para delinquir, para ocultar pruebas, para tapar la corrupción", ha comentado con gesto serio el comunicador, que inmediatamente se refirió al audio anteriormente mencionado.

"El comisario Villarejo ha filtrado hoy a un medio una conversación que tuvo conmigo en 2017, que sinceramente yo ni recordaba", argumentó el periodista, reconociendo que la conversación se produjo "cuando estaba en otra cadena".

"Villarejo intenta que toda la prensa empate: la que conspiró, trabajó, cobró y todavía le sirve a él y los que no". "Algunos no hemos trabajado para Villarejo, no hemos cobrado de Villarejo, no hemos mentido por él y mucho menos lo hemos hecho a sabiendas", añadió tajante.

Además, el periodista ha recordado la causa judicial a la que se enfrenta Villarejo: "19 años de cárcel, 33 años de inhabilitación y penas de inhabilitación especial. Y a grabaciones que le implican a él y a sus tramas".

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Por último, Ruiz mandó una petición al comisario y a los ataques que recibe tras la filtración de una conversación entre ellos: "Los que nos somos partes de esas tramas, por favor suéltennos el brazo. No todos somos iguales".