La CNMC da la razón a RTVE y archiva la denuncia contra ‘La Revuelta’ por publicidad

La polémica sobre la publicidad en ‘La revuelta’ ya tiene desenlace. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido archivar la denuncia presentada por UTECA contra RTVE.

El organismo regulador ha concluido que el programa presentado por David Broncano en La 1 no incumple la normativa vigente, lo que supone un respaldo claro a la corporación pública.

La resolución, fechada el pasado 26 de marzo, analiza el encaje del formato dentro de la Ley de Financiación de RTVE y determina que puede incluir comunicaciones comerciales sin vulnerar la legislación.

La clave está en la consideración del programa como espacio cultural. Según la CNMC, ‘La revuelta’ presenta contenidos con un enfoque divulgativo que permiten acercar la cultura al espectador.

En este sentido, el organismo subraya que la normativa no establece una definición cerrada de programa cultural, por lo que un formato de entretenimiento también puede cumplir esa función.

Para justificar su decisión, la CNMC analizó una emisión concreta del programa, en la que se trataron temas variados como animales, deportes minoritarios o enfermedades raras, además de entrevistas a figuras del ámbito cultural.

El informe también destaca que el espacio da visibilidad a personas anónimas y proyectos poco habituales en televisión, reforzando su carácter divulgativo y social.

En cuanto a la publicidad denunciada, Competencia concluye que no existe irregularidad, ya que los mensajes comerciales estaban vinculados correctamente a acuerdos de patrocinio previamente establecidos.

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Con esta decisión, la CNMC cierra el caso y respalda el modelo de ‘La revuelta’, sentando además un precedente sobre la convivencia entre entretenimiento, cultura y publicidad en la televisión pública.