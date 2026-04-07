Lunes 6 de abril 2026
Audiencias TV Ayer: 'MasterChef' se reparte la noche con 'En tierra lejana', frente a los 'Ocho apellidos' de Telecinco
En el access, 'El Hormiguero' se impone a 'La revuelta' y 'First Dates' se conforma con la tercera opción, antes de reducirse al mínimo
Telecinco revoluciona sus noches con triple estreno de ‘La isla de las tentaciones’ y relega ‘First Dates’
El lunes de Pascua dejó una noche repartida en la televisión. 'MasterChef' lideró con su segunda gala, pero cediendo 1,4 puntos respecto a su estreno - a pesar de comenzar 20 minutos después -. El talent show de cocina congrega al 12,2% y 882.000 espectadores.
En Antena 3, 'En tierra lejana' sube hasta su mejor dato desde finales de febrero. La serie otomana logra enganchar al público con su nuevo episodio y reúne al 12,1% y 911.000 seguidores en su franja, siendo segunda opción de la noche.
Quien sale perjudicado por su apuesta es Telecinco, que optó por emitir la película 'Ocho apellidos marroquís'. El film consiguió un buen 10,4% y 772.000 apoyos, pero cayó hasta la tercera opción de la noche, a diferencia de lo que venía pasando semanas atrás con 'Casados a primera vista' y 'El precio de'.
Antes, en la primera parte de la noche 'El hormiguero' regresó por todo lo alto con Luis Zahera dominando la noche con un 13,6%, frente al 10,6% de 'La revuelta' y el 9% de 'First Dates', que afronta su última semana antes de su reducción en parrilla.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 13,6% y 1.691.000
En tierra lejana: 12,1% y 911.000
La 1
La revuelta: 10,6% y 1.348.000
MasterChef: 12,2% y 882.000
Telecinco
First Dates: 9% y 1.117.000
Cine 5 estrellas: Ocho apellidos marroquís: 10,4% y 772.000
laSexta
laSexta Clave: 4,7% y 510.000
El Intermedio: 7,5% y 940.000
El Taquillazo: Infinite: 5,1% y 376.000
Cuatro
First Dates: 4,4% y 515.000
Horizonte: 7% y 863.000
Fuera de cobertura: 5,7% y 478.000
La 2
Cifras y letras: 4,3% y 523.000 / 5,4% y 696.000
Cine clásoco: Rebeca: 4,3% y 414.000
LATE NIGHT
Telecinco
Cine: Ocho apellidos vascos: 10,7% y 299.000
Antena 3
En tierra lejana: 9,5% y 295.000
La 1
Comerse el mundo con Peña: 9% y 202.000
Cuatro
Fuera de cobertura: 5,1% y 254.000 / 5,7% y 136.000
laSexta
Cine: Torrente 3: El protector: 3,5% y 89.000
RÁNNING
Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,6%).
Mes: Antena 3 (11,1%), La 1 (11%), Telecinco (9%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,6%), La 2 (2,7%).
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