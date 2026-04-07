Audiencias TV Ayer: 'MasterChef' se reparte la noche con 'En tierra lejana', frente a los 'Ocho apellidos' de Telecinco

El lunes de Pascua dejó una noche repartida en la televisión. 'MasterChef' lideró con su segunda gala, pero cediendo 1,4 puntos respecto a su estreno - a pesar de comenzar 20 minutos después -. El talent show de cocina congrega al 12,2% y 882.000 espectadores.

En Antena 3, 'En tierra lejana' sube hasta su mejor dato desde finales de febrero. La serie otomana logra enganchar al público con su nuevo episodio y reúne al 12,1% y 911.000 seguidores en su franja, siendo segunda opción de la noche.

Quien sale perjudicado por su apuesta es Telecinco, que optó por emitir la película 'Ocho apellidos marroquís'. El film consiguió un buen 10,4% y 772.000 apoyos, pero cayó hasta la tercera opción de la noche, a diferencia de lo que venía pasando semanas atrás con 'Casados a primera vista' y 'El precio de'.

Antes, en la primera parte de la noche 'El hormiguero' regresó por todo lo alto con Luis Zahera dominando la noche con un 13,6%, frente al 10,6% de 'La revuelta' y el 9% de 'First Dates', que afronta su última semana antes de su reducción en parrilla.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 13,6% y 1.691.000

En tierra lejana: 12,1% y 911.000

La 1

La revuelta: 10,6% y 1.348.000

MasterChef: 12,2% y 882.000

Telecinco

First Dates: 9% y 1.117.000

Cine 5 estrellas: Ocho apellidos marroquís: 10,4% y 772.000

laSexta

laSexta Clave: 4,7% y 510.000

El Intermedio: 7,5% y 940.000

El Taquillazo: Infinite: 5,1% y 376.000

Cuatro

First Dates: 4,4% y 515.000

Horizonte: 7% y 863.000

Fuera de cobertura: 5,7% y 478.000

La 2

Cifras y letras: 4,3% y 523.000 / 5,4% y 696.000

Cine clásoco: Rebeca: 4,3% y 414.000

LATE NIGHT

Telecinco

Cine: Ocho apellidos vascos: 10,7% y 299.000

Antena 3

En tierra lejana: 9,5% y 295.000

La 1

Comerse el mundo con Peña: 9% y 202.000

Cuatro

Fuera de cobertura: 5,1% y 254.000 / 5,7% y 136.000

laSexta

Cine: Torrente 3: El protector: 3,5% y 89.000

RÁNNING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,6%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (11,1%), La 1 (11%), Telecinco (9%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,6%), La 2 (2,7%).