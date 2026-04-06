Décima temporada
Telecinco revoluciona sus noches con triple estreno de ‘La isla de las tentaciones’ y relega ‘First Dates’
Mediaset apuesta fuerte por su reality estrella con tres noches consecutivas y reestructura el access desplazando ‘First Dates’
Telecinco pisa el acelerador y lo hace con su caballo ganador. La cadena ha decidido tirar la casa por la ventana con el estreno de ‘La isla de las tentaciones 10’, una de sus apuestas más rentables, con una estrategia que no deja indiferente a nadie: triple emisión semanal y un terremoto en su parrilla.
El reality regresa con una décima edición que promete emociones fuertes, pero también con un movimiento estratégico clave por parte de Mediaset: ocupar varias noches del prime time para intentar recuperar el liderazgo de audiencia frente a sus competidores.
Aunque Telecinco ya venía calentando motores en los últimos días, será la próxima semana cuando arranque oficialmente la nueva edición. Y lo hará por todo lo alto: tres galas consecutivas en prime time, una fórmula que la cadena ya probó con la novena edición y que le arrojó buenos resultados.
La idea es clara: generar evento, enganchar desde el primer momento y convertir el estreno en una cita ineludible para el espectador. De este modo, ‘La isla de las tentaciones 10’ se emitirá los lunes, martes y miércoles, aunque no lo hará de la misma manera en las tres noches.
El lunes el reality arrancará a las 21:45 horas y se extenderá más allá de la media noche, por lo que competirá tanto con 'La revuelta' y 'El hormiguero' como con las ofertas estelares, en este caso 'MasterChef' y 'En tierra lejana'. Sin embargo, los martes y miércoles, el programa de Barneda se emitirá solo en el access, luchando formalmente contra Broncano y Motos.
'First Dates', el gran perjudicado
Pero toda gran apuesta tiene consecuencias. Y en este caso, el principal perjudicado ha sido ‘First Dates’.
El exitoso dating show que presenta Carlos Sobera se ve obligado a abandonar su habitual franja del access prime time para dejar hueco al reality. Telecinco ha decidido desplazar el programa al late night del miércoles, un movimiento que ha sorprendido a muchos espectadores.
De este modo, el restaurante de citas se queda sin hueco en Cuatro por la apuesta de 'Horizonte' y con un hueco mínimo en Telecinco tras el estreno de 'La isla de las tentaciones'.
Así queda el prime time de Telecinco
Lunes
- 21:45 La isla de las tentaciones
Martes
- 21:45 La isla de las tentaciones
- 23:00 Supervivientes: Tierra de nadie
Miércoles
- 21:45 La isla de las tentaciones
- 23:00 First Dates: Gourmet
Jueves
- 21:45 Supervivientes
Viernes
- 21:45 De viernes
Sábado
- 22:00 Got Talent
Domingo
- 22:00 Supervivientes: Conexión Honduras
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