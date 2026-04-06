Kiko Rivera recula y se justifica tras sus duros reproches contra Irene Rosales: “He perdido los papeles”

La polémica está servida después de la entrevista de Kiko Rivera en 'De viernes', lanzando durísimas declaraciones contra Irene Rosales. Unas palabras que han generado una oleada de críticas… y que ahora él mismo ha salido a justificar.

El DJ ha reaccionado a través de sus redes sociales con un mensaje claro y directo en el que reconoce que cruzó una línea. “He perdido los papeles”, admite sin rodeos, en un intento de rebajar la tensión tras el revuelo provocado por su entrevista en el programa de Telecinco.

El hijo de Isabel Pantoja no se mordió la lengua en su scoop y lanzó acusaciones muy contundentes, cuestionando la actitud de Rosales e incluso insinuando cuestiones relacionadas con el dinero y la convivencia tras la ruptura.

Frases como “cuando te pagan todo se vive muy bien” marcaron una entrevista que no tardó en hacerse viral y que generó un fuerte rechazo entre parte de la audiencia.

Ante el aluvión de críticas, Kiko Rivera no ha tardado en mover ficha. Lejos de guardar silencio, ha decidido pronunciarse con un comunicado en el que reconoce su error… aunque también deja claro que mantiene su postura.

“He perdido los papeles”, reconoce, admitiendo que su intervención estuvo marcada por la impulsividad, algo que no es la primera vez que le ocurre en televisión.

A pesar de todo, el DJ no se desdice del fondo de sus palabras. Según defiende, sus declaraciones responden a una situación personal complicada que lleva tiempo arrastrando. Es decir, pide perdón por las formas, pero no por el contenido.

Pero la polémica no se ha quedado solo en lo mediático. El propio Kiko Rivera ha reconocido que todo lo ocurrido está teniendo consecuencias en su vida personal, especialmente en su entorno más cercano.

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Según ha explicado, la situación ha traspasado la pantalla y está afectando directamente a sus hijas, algo que le preocupa profundamente. Un factor que ha sido clave en su decisión de salir a dar explicaciones y tratar de frenar la escalada del conflicto.