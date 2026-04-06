Javier Ruiz estalla en directo contra las acusaciones de Villarejo y desmiente su amitad con el comisario: "Es un embustero"

Javier Ruiz ha vivido un momento incómodo esta mañana en La 1 cuando el excomisario José Manuel Villarejo le apuntó directamente desde los micrófonos de 'Mañaneros 360'. El presentador tuvo que desmentir en directo su amistad en el pasado con Villarejo y otras acusaciones vertidas.

El enfrentamiento se produjo cuando el comisario se encontraba en medio de un corrillo de periodistas y la reportera de 'Mañaneros 360' le lanzó una pregunta. Al contestar, Villarejo se dirigió expresamente al presentador del programa.

"Dígale a Javierito que a mí no me contrató el PP como dice. Eso es mentira. Además, Javierito, con lo buenos amigos que hemos sido en el pasado...¡ parece mentira!", insinuó. Inmediatamente, Ruiz contestó desde el plató, a pesar de no tener conexión directa con el comisario.

"No comisario, no vamos a tener diálogo en directo, pero buenos amigos usted y yo...¡ni nos conocemos!", negó tajante el periodista. "Usted es amigo de otros presentadores, se está equivocando. No nos conocemos usted y yo comisario".

"Usted intentó contactar conmigo, lo hizo a través de teléfono móvil cuando contamos una información sobre usted y no nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida", proseguió explicando Ruiz mientras la reportera del programa trasladó las palabras del presentador al comisario.

"Si dice que no nos conocemos...¡qué mala memoria tiene Javierito eh!", insistía Villarejo, que luego hizo referencia a la etapa del presentador al frente de 'Las mañanas de Cuatro': "Estaba preocupado porque le hacía la competencia Ferreras a la misma hora. Y me decía '¿cómo le das tanta información a Ferreras?'".

Esas declaraciones provocaron que Ruiz estallase desde el plató contra el comisario: "Absolutamente falso", dijo visiblemente enfadado. "Miente, Villarejo. Jamás hemos tenido esa conversación. Absolutamente falso. Es un embustero, que además trabaja para quien trabaja. Falso lo que está contando", remató.

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Por último, el presentador insistió en que nunca tuvo esa conversación sobre Ferreras con el comisario, pero asegurando que "somos todos conscientes de con quién trabajaba usted y a quién le pasaba información".