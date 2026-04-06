¿Qué pasará con Iker Jiménez y 'Horizonte' tras la revolución del access en Mediaset?

El triple estreno de 'La isla de las tentaciones 10' ha provocado una auténtica revolución en la parrilla de Mediaset. El reality de Sandra Barneda ocupará desde la próxima semana el access del lunes, martes y miércoles en Telecinco, desplazando a 'First Dates' al late del miércoles con una versión 'Gourmet', pero ¿qué pasará con Iker Jiménez y 'Horizonte'?

El programa de misterio y actualidad llegó a finales de enero al acces de Cuatro como una medida excepcional que en principio sólo se mantendría durante un mes, desplazando 'First Dates' a Telecinco tras el final de 'La isla de las tentaciones 9' - que también se emitió en el access durante tres noches seguidas -.

Por lo tanto, aquella medida parecía más bien destinada a cubrir las necesidades de Telecinco, que se quedaba sin un producto medianamente competente en esa franja tan crucial hasta la llegada de 'Supervivientes' en marzo.

Sin embargo, el cambio de cromos prosperó y 'Horizonte' se asentó sin problemas en su nueva franja, mientras 'First Dates' escalaba poco a poco en Telecinco, asegurando casi siempre la tercera opción en ese horario.

Ahora, con el anuncio de 'La isla de las tentaciones 10' y la misma estrategia de emisión que la pasada temporada, es decir, lunes, martes y miércoles a las 21:45 horas, el access de Telecinco deja de tener hueco para 'First Dates', que sin embargo, no volverá a Cuatro.

Y es que parece que en Mediaset están contentos con el cambio entre Iker Jiménez y Carlos Sobera, por lo que será el primero el que continúe a los mandos de esta franja en la que Cuatro compite cada noche contra 'El intermedio'.

De esta manera, tras poco después de celebrar su décimo aniversario, 'First Dates' desaparece por primera vez de la primera parte de la noche para emitirse, al menos hasta el final del reality de tentaciones, una sola noche a la semana con una versión llamada 'Gourmet'.

Dos identidades para Cuatro y Telecinco

Estos movimientos enmarcan muy bien las nuevas identidades de las dos cadenas de Mediaset. Si bien durante años hubo varios programas que se alternaron entre un canal y otro, llegando incluso a apostar por la transversalidad, ahora parece que hay rasgos muy marcados en cada uno de los sujetos de Fuencarral.

Por un lado, Cuatro se ha convertido en un canal de actualidad con una apuesta fuerte por programas como 'En boca de todos' y 'Todo es mentira', además del mencionado 'Horizonte' por la noche. A ellos se suman las 'Noticias Cuatro', que viven su mejor momento desde su regreso a Mediaset. En prime time, programas de reportajes, entrevistas y cine copan las noches del canal, que ha reducido al mínimo las ofertas de entretenimiento puro, despojándose de su espíritu inicial.

Noticias relacionadas

En cambio, en Telecinco han decidido jugarlo todo al entretenimiento. La cadena ha implantado con éxito 'El precio justo' y 'Allá tú' contra los pesos pesados de Antena 3 y con 'First Dates', muchas veces quedaba cerca de 'La revuelta'. En el prime time, domina con los programas de pareja como 'La isla de las tentaciones' y 'Casados a primera vista', además de sus realities de convivencia como 'Supervivientes'.