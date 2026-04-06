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Domingo 5 de abril 2026

Audiencias TV ayer: 'Supervivientes' resucita su liderazgo frente al cine de La 1 y laSexta se hunde sin Évole

El reality de aventuras sube, mientras 'Una nueva vida' y 'Cuarto Milenio' bajan en el segundo domingo de Semana Santa

'Supervivientes' / 'Vulnerables'

'Supervivientes' / 'Vulnerables' / TELECINCO / LA SEXTA

Redacción Yotele

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Madrid
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'Supervivientes' recupera el liderazgo dominical dos semanas después en el Domingo de Resurrección. El reality de aventuras aprovechó el cambio de cinta de La 1, que no apostó por Indiana Jones, para recuperarse y liderar con un 13,7% y 1.087.000 espectadores.

Por su parte, el cine de La 1 pierde 1,5 puntos en una semana con la película 'Uno de nosotros'. El film logra la segunda posición con un 10,8% y 1.174.000 seguidores. En Antena 3, 'Una nueva vida' pierde 7 décimas y alarga su racha sin llegar al doble dígito. La serie turca obtiene un 9,3% y 898.000 televidentes.

En laSexta, la noche del domingo pesa mucho sin Évole. La cadena ya sufrió la semana pasada con el cine al marcar un pésimo 3,7%. Sin embargo, ayer se hunde todavía más con la emisión de 'Vulnerables', que promedia un 3%, 2,3% y 2,2% en sus tres emisiones, unas cifras inasumibles para una cadena como laSexta.

PRIME TIME

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras: 13,7% y 1.087.000

La 1

Película de la semana: Uno de nosotros: 10,8% y 1.174.000

Cine: Los intocables de Eliot Ness: 8,1% y 479.000

Antena 3

Una nueva vida: 9,3% y 898.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 3,7% y 416.000 / 5,5% y 567.000

laSexta

Vulnerables: 3% y 352.000 / 2,3% y 247.000 / 2,2% y 177.000

La 2

Imprescindibles: 2,4% y 276.000

Zero dramas: 2% y 203.000

Tesoros de la tele: 2,6% y 153.000

LATE NIGHT

La 1

Cine 2: Huérfanos de brooklyn: 6,4% y 166.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 6,3% y 255.000

Antena 3

Una nueva vida: 4,6% y 177.000

laSexta

Equipo de investigación: 2,5% y 124.000 / 2,5% y 70.000

TARDE

La 1

Sesión de tarde: El velo pintado: 12,5% y 1.009.000

Sesión de tarde 2: Memorias de una geisha: 7,8% y 622.000

Aquí la tierra: 8,8% y 803.000

Antena 3

Multicine: Casada con un extraño: 10,6% y 855.000

Multicine 2: El sacrificio: 10,2% y 798.000

Multicine 3: La asesina de sueños: 8,2% y 704.000

Telecinco

Fiesta: 8,6% y 699.000

Cuatro

Home Cinema: Warcraft: El origen: 6,5% y 523.000

Home Cinema 2: La legion del aguila: 5,6% y 438.000

laSexta

Cine: Atrápame si puedes: 4,8% y 383.000

Cine 2: Soy leyenda: 4,4% y 345.000

La 2

Saber y ganar: 4,2% y 329.000

Grandes documentales: 1,9% y 154.000

Documentales de La 2: 2,1% y 168.000

España sin asfalto: 2,4% y 198.000

Crecemos juntas: 1,8% y 158.000

Ríos: 2% y 203.000

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 12,4% y 207.000

Viaje al centro de la tele: 8,4% y 245.000 / 9,1% y 289.000

D Corazón: 9,2% y 453.000

Antena 3

Los más...: 3,8% y 76.000

El 1%: 4,6% y 143.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 8,3% y 288.000 / 13,1% y 539.000

La ruleta de la suerte: 16,8% y 1.001.000

Cuatro

Volando voy: 5,3% y 44.000 / 9,5% y 162.000 / 8,5% y 227.000

Viajeros Cuatro: 7,8% y 285.000

Telecinco

Got talent: 4,9% y 70.000 / 8,1% y 222.000

El precio justo: 7,5% y 258.000

laSexta

Aruser@s Weekend: 6% y 99.000

Equipo de Investigación: 5,5% y 152.000 / 5,6% y 176.000 / 4,7% y 171.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 20,6% y 1.543.000

Telediario 1: 14% y 1.058.000

Informativos Telecinco 15H: 8,3% y 623.000

Noticias Cuatro 1: 9,2% y 520.000

laSexta Noticias 14H: 7,5% y 430.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 14% y 1.524.000

Telediario 2: 12,3% y 1.347.000

Informativos Telecinco 21H: 8,9% y 959.000

Noticias Cuatro 2: 6,2% y 545.000

laSexta Noticias 20H: 5,5% y 486.000

RÁNKING

Diario: La 1 (10,2%), Antena 3 (9,9%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6%), laSexta (4%), La 2 (2,5%).

Noticias relacionadas

Mes: La 1 (10,8%), Antena 3 (10,6%), Telecinco (9%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,4%), La 2 (2,5%).

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