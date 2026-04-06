Domingo 5 de abril 2026
Audiencias TV ayer: 'Supervivientes' resucita su liderazgo frente al cine de La 1 y laSexta se hunde sin Évole
El reality de aventuras sube, mientras 'Una nueva vida' y 'Cuarto Milenio' bajan en el segundo domingo de Semana Santa
'Supervivientes' recupera el liderazgo dominical dos semanas después en el Domingo de Resurrección. El reality de aventuras aprovechó el cambio de cinta de La 1, que no apostó por Indiana Jones, para recuperarse y liderar con un 13,7% y 1.087.000 espectadores.
Por su parte, el cine de La 1 pierde 1,5 puntos en una semana con la película 'Uno de nosotros'. El film logra la segunda posición con un 10,8% y 1.174.000 seguidores. En Antena 3, 'Una nueva vida' pierde 7 décimas y alarga su racha sin llegar al doble dígito. La serie turca obtiene un 9,3% y 898.000 televidentes.
En laSexta, la noche del domingo pesa mucho sin Évole. La cadena ya sufrió la semana pasada con el cine al marcar un pésimo 3,7%. Sin embargo, ayer se hunde todavía más con la emisión de 'Vulnerables', que promedia un 3%, 2,3% y 2,2% en sus tres emisiones, unas cifras inasumibles para una cadena como laSexta.
PRIME TIME
Telecinco
Supervivientes: Conexión Honduras: 13,7% y 1.087.000
La 1
Película de la semana: Uno de nosotros: 10,8% y 1.174.000
Cine: Los intocables de Eliot Ness: 8,1% y 479.000
Antena 3
Una nueva vida: 9,3% y 898.000
Cuatro
Cuarto Milenio: 3,7% y 416.000 / 5,5% y 567.000
laSexta
Vulnerables: 3% y 352.000 / 2,3% y 247.000 / 2,2% y 177.000
La 2
Imprescindibles: 2,4% y 276.000
Zero dramas: 2% y 203.000
Tesoros de la tele: 2,6% y 153.000
LATE NIGHT
La 1
Cine 2: Huérfanos de brooklyn: 6,4% y 166.000
Cuatro
Cuarto Milenio: 6,3% y 255.000
Antena 3
Una nueva vida: 4,6% y 177.000
laSexta
Equipo de investigación: 2,5% y 124.000 / 2,5% y 70.000
TARDE
La 1
Sesión de tarde: El velo pintado: 12,5% y 1.009.000
Sesión de tarde 2: Memorias de una geisha: 7,8% y 622.000
Aquí la tierra: 8,8% y 803.000
Antena 3
Multicine: Casada con un extraño: 10,6% y 855.000
Multicine 2: El sacrificio: 10,2% y 798.000
Multicine 3: La asesina de sueños: 8,2% y 704.000
Telecinco
Fiesta: 8,6% y 699.000
Cuatro
Home Cinema: Warcraft: El origen: 6,5% y 523.000
Home Cinema 2: La legion del aguila: 5,6% y 438.000
laSexta
Cine: Atrápame si puedes: 4,8% y 383.000
Cine 2: Soy leyenda: 4,4% y 345.000
La 2
Saber y ganar: 4,2% y 329.000
Grandes documentales: 1,9% y 154.000
Documentales de La 2: 2,1% y 168.000
España sin asfalto: 2,4% y 198.000
Crecemos juntas: 1,8% y 158.000
Ríos: 2% y 203.000
MAÑANA
La 1
Fin de semana 24h: 12,4% y 207.000
Viaje al centro de la tele: 8,4% y 245.000 / 9,1% y 289.000
D Corazón: 9,2% y 453.000
Antena 3
Los más...: 3,8% y 76.000
El 1%: 4,6% y 143.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 8,3% y 288.000 / 13,1% y 539.000
La ruleta de la suerte: 16,8% y 1.001.000
Cuatro
Volando voy: 5,3% y 44.000 / 9,5% y 162.000 / 8,5% y 227.000
Viajeros Cuatro: 7,8% y 285.000
Telecinco
Got talent: 4,9% y 70.000 / 8,1% y 222.000
El precio justo: 7,5% y 258.000
laSexta
Aruser@s Weekend: 6% y 99.000
Equipo de Investigación: 5,5% y 152.000 / 5,6% y 176.000 / 4,7% y 171.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 20,6% y 1.543.000
Telediario 1: 14% y 1.058.000
Informativos Telecinco 15H: 8,3% y 623.000
Noticias Cuatro 1: 9,2% y 520.000
laSexta Noticias 14H: 7,5% y 430.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 14% y 1.524.000
Telediario 2: 12,3% y 1.347.000
Informativos Telecinco 21H: 8,9% y 959.000
Noticias Cuatro 2: 6,2% y 545.000
laSexta Noticias 20H: 5,5% y 486.000
RÁNKING
Diario: La 1 (10,2%), Antena 3 (9,9%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6%), laSexta (4%), La 2 (2,5%).
Mes: La 1 (10,8%), Antena 3 (10,6%), Telecinco (9%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,4%), La 2 (2,5%).
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