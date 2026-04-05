Momentazo
María Casado se convierte en Rosalía para emular su confesionario en Informativos Telecinco
La presentadora se unió a Carmen Corazzini para imitar el formato que se viralizó con Rosalía y Aitana hablando de sus exparejas
El fenómeno Rosalía ha dado el salto inesperado a los informativos. Informativos Telecinco ha incorporado a su plató una versión improvisada del ya viral “confesionario” de la artista, en un momento tan inusual como llamativo dentro de un formato tradicionalmente serio.
Las encargadas de trasladar esta dinámica al informativo fueron María Casado y Carmen Corazzini, que decidieron explicar a la audiencia en qué consiste este formato que la cantante ha popularizado en sus conciertos. Para ello, no se limitaron a contarlo, sino que optaron por recrearlo en pleno directo.
Así, ambas periodistas se lanzaron a protagonizar su propio “confesionario” en el plató, compartiendo experiencias personales ante los espectadores en un tono completamente distinto al habitual en el informativo. Un giro que buscaba acercar este fenómeno cultural al público de una forma más didáctica… y también más distendida.
Lejos de quedarse en una simple anécdota, el momento dejó algunas revelaciones personales que sorprendieron por su tono poco habitual en este tipo de espacios. De hecho, las presentadoras llegaron a hablar de sus propias experiencias sentimentales, en una escena que rompía claramente con la sobriedad habitual del formato.
"A mí me han dejado por Whatsapp", reveló María Casado. Su compañera opinó que esa manera de terminar una relación le parecía "ruin", pero no se sorprendió porque ella también había vivido esa experiencia: "A mí me han dejado en Nochevieja. Fue el primer mensaje del año".
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