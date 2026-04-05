Audiencias TV ayer: 'Got Talent' aprovecha la Semana Santa para liderar por primera vez esta temporada

'Got Talent' aprovechó la Semana Santa y el descanso de 'Atrapa un millón' para liderar por primera vez esta temporada. El talent show de Santi Millán y compañía, sin embargo, no mejoró sus registros habituales y volvió a quedarse por debajo del 10%, concretamente en un 9,6% y 812.000 espectadores en su segunda semifinal.

El liderazgo de Telecinco se entiende si vemos que Antena 3 optó por emitir una entrega repetida de 'Atrapa un millón', en vez de una inédita. Por lo tanto, el concurso perdió casi 3 puntos y anotó un 8,3% y 785.000 seguidores, cayendo hasta la tercera posición.

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El cine de La 1 consiguió la segunda plaza con la cinta 'No es tan fácil', que logró atraer al 8,5% y 800.000 televidentes. 'laSexta Xplica' por su parte, no notó la Semana Santa en su audiencia, que mejoró hasta un 7,3% y 549.000 apoyos. Por último, el cine de Cuatro, que optó por 'La momia', se queda en el final del ránking con un 6,6% y 612.000 espectadores.