Sábado 4 de abril 2026
Audiencias TV ayer: 'Got Talent' aprovecha la Semana Santa para liderar por primera vez esta temporada
'Atrapa un millón' acusa su reposición y cae a tercera opción de la noche, superado por el cine de La 1
'Got Talent' aprovechó la Semana Santa y el descanso de 'Atrapa un millón' para liderar por primera vez esta temporada. El talent show de Santi Millán y compañía, sin embargo, no mejoró sus registros habituales y volvió a quedarse por debajo del 10%, concretamente en un 9,6% y 812.000 espectadores en su segunda semifinal.
El liderazgo de Telecinco se entiende si vemos que Antena 3 optó por emitir una entrega repetida de 'Atrapa un millón', en vez de una inédita. Por lo tanto, el concurso perdió casi 3 puntos y anotó un 8,3% y 785.000 seguidores, cayendo hasta la tercera posición.
El cine de La 1 consiguió la segunda plaza con la cinta 'No es tan fácil', que logró atraer al 8,5% y 800.000 televidentes. 'laSexta Xplica' por su parte, no notó la Semana Santa en su audiencia, que mejoró hasta un 7,3% y 549.000 apoyos. Por último, el cine de Cuatro, que optó por 'La momia', se queda en el final del ránking con un 6,6% y 612.000 espectadores.
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos
- El problema no es que Torrente exista, es que no parece imposible