Bea Archidona estalla contra Edmundo Arrocet en ‘De viernes’ tras su desconcertante historia de amor: "Yo no me la trago"

La visita de Edmundo Arrocet a 'De viernes' prometía titulares… y no defraudó. Después del scoop de Kiko Rivera, el humorista entró en plató para presentar a Mimi, la mujer con la que asegura estar iniciando una relación, pero lo que parecía una entrevista amable acabó derivando en un momento de máxima tensión en pleno directo.

Desde el inicio, Arrocet se mostró ilusionado con esta nueva etapa personal, explicando cómo surgió el vínculo con su acompañante. De hecho, no dudó en definirla con entusiasmo y compartir algunos detalles de su conexión, dejando claro que atraviesa un buen momento sentimental tras su mediática ruptura con María Teresa Campos.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Las dudas comenzaron cuando Mimi sorprendió al negar que fueran pareja como tal, lo que generó desconcierto en el plató. Fue entonces cuando el propio Arrocet trató de matizar la situación con una explicación que no terminó de convencer: "Para mí, es mi pareja, cuando estoy con ella. No nos vemos todos los días".

Lejos de aclararse, la situación se volvió aún más surrealista cuando ella detalló su particular forma de entender la relación: "El tiempo que estamos juntos es nuestro tiempo juntos. El tiempo que estamos separados, estamos separados. Hablamos cuando nos vemos y todo funciona perfectamente".

Fue entonces cuando Bea Archidona decidió intervenir sin rodeos y poner voz a lo que muchos estaban pensando. Visiblemente molesta, la presentadora cargó contra el humorista y cuestionó abiertamente la veracidad de su historia: "Hay que echarle valor a venir a presentar a tu novia y que diga que no sea tu novia. Venís aquí a vender una historia que no existe en absoluto... Yo no me la trago".

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"Te estás cachondeando de nosotros", le espetó Lydia Lozano, sumándose a las críticas de la presentadora y de otros colaboradores.