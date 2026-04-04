Audiencias TV jueves: 'Supervivientes' recibe a Nagore Robles con mínimo y 'Perdiendo el juicio' se hunde en el Jueves Santo

'Supervivientes' recibió el pasado jueves a Nagore Robles en Honduras y lo hizo en pleno Jueves Santo y con el peor dato de su edición hasta el momento. El reality de Telecinco acusó y mucho el festivo, cediendo más de tres puntos en una semana, pero manteniendo el liderazgo de la noche con un 15,2% y 955.000 espectadores.

Peor le salió la jugada a 'Perdiendo el juicio'. La serie de Antena 3 tampoco descansó en un día tan señalado y acusó la emisión de su nuevo capítulo, que perdió casi 4 puntos y se hundió hasta un pobre 5,7% y 479.000 seguidores. La ficción protagonizada por Elena Rivera se conformó con la penúltima posición del ranking, solo superando a La 2.

PRIME TIME

Telecinco

Supervivientes: 9,8% y 938.000 / 15,2% y 955.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,9% y 852.000 / 8,5% y 817.000

Cine: Exodus, dioses y reyes: 8,9% y 634.000

Cuatro

First Dates: 7,3% y 686.000

El Blockbuster: El hombre invisible: 6,5% y 567.000

Antena 3

El Hormiguero (R): 7,6% y 734.000

Perdiendo el juicio: 5,7% y 439.000

laSexta

laSexta Noticias Especial: 4,3% y 380.000

El Intermedio (R): 4,6% y 439.000

El Taquillazo: El conde de Montecristo: 7,5% y 451.000

La 2

El cine de la 2: Pelic: Las cosas sencillas: 3,9% y 368.000

Documentos TV: 1,9% y 145.000

LATE NIGHT

La 1

Cine: El último mohicano: 5,8% y 200.000

Antena 3

Perdiendo el juicio: 4% y 235.000

Allí Abajo: 2,6% y 93.000

Cuatro

Cine Cuatro: En el nombre del padre: 3,1% y 135.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,4% y 1.146.000

Y Ahora Sonsoles: 8,8% y 648.000

Pasapalabra: 15,6% y 1.252.000

La 1

Sesión de tarde: Los Diez mandamientos: 11,9% y 934.000

Malas lenguas: 10,2% y 736.000

Aquí la tierra: 10,6% y 681.000

Telecinco

Fiesta: 8,4% y 642.000

Allá tú: 9% y 710.000

Cuatro

Home Cinema: La momia: 6,7% y 551.000

Home Cinema: 4,5% y 327.000

laSexta

Zapeando: 5,8% y 492.000

Más Vale tarde take away: 4,5% y 332.000

La 2

El Cazador: 1,7% y 138.000

Saber y ganar: 5,3% y 458.000

Grandes documentales: 3,2% y 257.000

El día del Señor: 1,3% y 98.000

Procesiones: 1,3% y 104.000

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 19,1% y 664.000

Mañaneros 360: 9% y 619.000

Antena 3

Espejo Público: 8,5% y 262.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,5% y 710.000

La ruleta de la suerte: 19,3% y 1.315.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,1% y 85.000

El programa de AR: 7,9% y 219.000

Vamos a ver: 6,3% y 258.000

El precio justo: 8,1% y 512.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,6% y 58.000

Aruser@s Fresh: 8,4% y 198.000

Al Rojo vivo: 7,7% y 322.000

Cuatro

Alerta cobra: 1,7% y 17.000 / 3,3% y 75.000

En boca de todos: 5,8% y 218.000

La 2

El Cazador: 1,9% y 105.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 1.871.000

Telediario 1: 12,5% y 1.035.000

Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 793.000

laSexta Noticias 14H: 9,5% y 705.000

Noticias Cuatro: 8,1% y 532.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,3% y 1.560.000

Telediario 2: 12,4% y 1.115.000

Informativos Telecinco 21H: 8,2% y 733.000

laSexta Noticias 20H: 5,7% y 437.000

Noticias Cuatro 2: 5,4% y 412.000

RÁNKING

Diario: La 1 (11,7%), Antena 3 (10,6%), Telecinco (9,3%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,4%), La 2 (2,3%).

Noticias relacionadas

Mes: La 1 (11,8%), Antena 3 (11,3%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,6%), La 2 (2,9%).