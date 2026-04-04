Jueves 2 abril 2026
Audiencias TV jueves: 'Supervivientes' recibe a Nagore Robles con mínimo y 'Perdiendo el juicio' se hunde en el Jueves Santo
Por la tarde, 'Los Diez mandamientos' y 'Sueños de libertad' se reparten el liderazgo
'Supervivientes' recibió el pasado jueves a Nagore Robles en Honduras y lo hizo en pleno Jueves Santo y con el peor dato de su edición hasta el momento. El reality de Telecinco acusó y mucho el festivo, cediendo más de tres puntos en una semana, pero manteniendo el liderazgo de la noche con un 15,2% y 955.000 espectadores.
Peor le salió la jugada a 'Perdiendo el juicio'. La serie de Antena 3 tampoco descansó en un día tan señalado y acusó la emisión de su nuevo capítulo, que perdió casi 4 puntos y se hundió hasta un pobre 5,7% y 479.000 seguidores. La ficción protagonizada por Elena Rivera se conformó con la penúltima posición del ranking, solo superando a La 2.
PRIME TIME
Telecinco
Supervivientes: 9,8% y 938.000 / 15,2% y 955.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 8,9% y 852.000 / 8,5% y 817.000
Cine: Exodus, dioses y reyes: 8,9% y 634.000
Cuatro
First Dates: 7,3% y 686.000
El Blockbuster: El hombre invisible: 6,5% y 567.000
Antena 3
El Hormiguero (R): 7,6% y 734.000
Perdiendo el juicio: 5,7% y 439.000
laSexta
laSexta Noticias Especial: 4,3% y 380.000
El Intermedio (R): 4,6% y 439.000
El Taquillazo: El conde de Montecristo: 7,5% y 451.000
La 2
El cine de la 2: Pelic: Las cosas sencillas: 3,9% y 368.000
Documentos TV: 1,9% y 145.000
LATE NIGHT
La 1
Cine: El último mohicano: 5,8% y 200.000
Antena 3
Perdiendo el juicio: 4% y 235.000
Allí Abajo: 2,6% y 93.000
Cuatro
Cine Cuatro: En el nombre del padre: 3,1% y 135.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,4% y 1.146.000
Y Ahora Sonsoles: 8,8% y 648.000
Pasapalabra: 15,6% y 1.252.000
La 1
Sesión de tarde: Los Diez mandamientos: 11,9% y 934.000
Malas lenguas: 10,2% y 736.000
Aquí la tierra: 10,6% y 681.000
Telecinco
Fiesta: 8,4% y 642.000
Allá tú: 9% y 710.000
Cuatro
Home Cinema: La momia: 6,7% y 551.000
Home Cinema: 4,5% y 327.000
laSexta
Zapeando: 5,8% y 492.000
Más Vale tarde take away: 4,5% y 332.000
La 2
El Cazador: 1,7% y 138.000
Saber y ganar: 5,3% y 458.000
Grandes documentales: 3,2% y 257.000
El día del Señor: 1,3% y 98.000
Procesiones: 1,3% y 104.000
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 19,1% y 664.000
Mañaneros 360: 9% y 619.000
Antena 3
Espejo Público: 8,5% y 262.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,5% y 710.000
La ruleta de la suerte: 19,3% y 1.315.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,1% y 85.000
El programa de AR: 7,9% y 219.000
Vamos a ver: 6,3% y 258.000
El precio justo: 8,1% y 512.000
laSexta
Equipo de Investigación: 5,6% y 58.000
Aruser@s Fresh: 8,4% y 198.000
Al Rojo vivo: 7,7% y 322.000
Cuatro
Alerta cobra: 1,7% y 17.000 / 3,3% y 75.000
En boca de todos: 5,8% y 218.000
La 2
El Cazador: 1,9% y 105.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 1.871.000
Telediario 1: 12,5% y 1.035.000
Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 793.000
laSexta Noticias 14H: 9,5% y 705.000
Noticias Cuatro: 8,1% y 532.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 17,3% y 1.560.000
Telediario 2: 12,4% y 1.115.000
Informativos Telecinco 21H: 8,2% y 733.000
laSexta Noticias 20H: 5,7% y 437.000
Noticias Cuatro 2: 5,4% y 412.000
RÁNKING
Diario: La 1 (11,7%), Antena 3 (10,6%), Telecinco (9,3%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,4%), La 2 (2,3%).
Mes: La 1 (11,8%), Antena 3 (11,3%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,6%), La 2 (2,9%).
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