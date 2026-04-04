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Viernes 3 de abril 2026

Audiencias TV ayer: El cine de La 1 supera al tándem de Kiko Rivera y Bigote Arrocet en 'De viernes'

Por la tarde, 'Fiesta' logra su mejor dato del año y 'Allá tú' repite su segundo mejor resultado

'De viernes'

'De viernes' / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
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El cine de La 1 salió ganando la partida de la noche del Viernes Santo en audiencias. La película 'Django desencadenado' logró liderar la noche con un 11,3% y 934.000 espectadores aprovechando la falta del entretenimiento por el que Antena 3 suele apostar en los viernes que no son festivos.

El liderazgo de La 1 es meritorio porque 'De viernes' habían preparado un tándem que, a priori, no tenía muy complicado liderar. Sin embargo, ni el testimonio de Kiko Rivera contra Irene Rosales ni el de Bigote Arrocet contra Terelu Campos y Carmen Borrego fue suficiente para controlar la noche. El programa de Telecinco se quedó con un 11,2% y 776.000 seguidores.

PRIME TIME

La 1

Cine: Django desencadenado: 11,3% y 934.000

Telecinco

De viernes: 11,2% y 776.000

Antena 3

El Peliculón: A todo tren 2: 7,9% y 701.000

Cine: Cuerpo de élite: 7% y 437.000

Cuatro

Fiest Dates (R): 5,3% y 465.000

El Blockbuster: El médico: 6,1% y 489.000

laSexta

laSexta Noticias Especial: 4,9% y 396.000

laSexta Columna: 5,2% y 470.000

Equipo de Investigación: 4,3% y 386.000 / 4% y 290.000

La 2

Via crucis: 2% y 178.000

Cine: La túnica sagrada: 3,3% y 269.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 6,8% y 299.000 / 9% y 241.000

La 1

Cine: Appaloosa: 6,7% y 251.000

Antena 3

Cine 2: No lo llames amor...llámalo X: 5,5% y 165.000

Cuatro

Cine Cuatro: Los tres mosqueteros: 4% y 135.000

TARDE

La 1

Sesión de tarde: Ben-Hur: 13,9% y 1.052.000

Sesión de tarde 2: Pompeya: 11,2% y 792.000

Antena 3

Multicine: Los próximos tres días: 12% y 940.000

Multicine 2: Cuestión de justicia: 8,7% y 611.000

Telecinco

Fiesta: 9,5% y 704.000

Allá tú: 11,3% y 820.000

Cuatro

Home Cinema: El regreso de la momia: 6,6% y 525.000

Home Cinema: El monje-Bulletproof Monk: 7,4% y 521.000

laSexta

Cine: El sargento de hierro: 5,3% y 418.000

Cine 2: Cry macho: 4,6% y 322.000

La 2

El Cazador: 2,2% y 162.000

Saber y ganar: 4,2% y 339.000

Grandes documentales: 3,2% y 251.000

El día del Señor: 1,2% y 87.000

Procesiones: 1,5% y 107.000

MAÑANA

Antena 3

Los más: 4,4% y 101.000

Lo mejor de cada casa: 3,9% y 76.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 6% y 215.000 / 7,1% y 279.000 / 11,9% y 547.000

La ruleta de la suerte: 17,5% y 1.109.000

La 1

Mañaneros 360: 7,8% y 305.000

Telecinco

Got talent: 6,5% y 181.000

El precio justo: 7,4% y 288.000 / 8,1% y 495.000

laSexta

Equpo de Investigación: 5,4% y 56.000

Aruser@s Fresh: 7,8% y 177.000

Equipo de Investigación: 6,5% y 196.000 / 5,6% y 191.000 / 6% y 254.000

Cuatro

¡Toma salami!: 2,7% y 19.000

Volando Voy: 4,9% y 58.000 / 7,8% y 169.000

Viajeros Cuatro: 7,1% y 202.000 / 5,5% y 181.000 / 5,7% y 235.000

INFORMATIVO

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 19,1% y 1.501.000

Telediario 1: 13,5% y 1.071.000

Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 769.000

Noticias Cuatro 1: 8,2% y 499.000

laSexta Noticias 14H: 7,6% y 474.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 12,7% y 1.047.000

Telediario 2: 11,8% y 993.000

Informativos Telecinco 21H: 9,4% y 783.000

laSexta Noticias 20H: 6,4% y 460.000

Noticias Cuatro 2: 6,2% y 437.000

RÁNKING

Diario: La 1 (11,3%), Antena 3 (9,5%), Telecinco (9,1%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,2%), La 2 (2,5%)

Noticias relacionadas

Mes: La 1 (11,6%), Antena 3 (10,7%), Telecinco (9,1%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,7%), La 2 (2,7%).

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