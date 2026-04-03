Expulsado 'Supervivientes' ayer: abandono y lista de nominados definitivos

La quinta gala del 'Supervivientes 2026' arrancó con máxima tensión en Honduras, con Jorge Javier Vázquez al frente, repasando una semana marcada por el desgaste físico y los conflictos. Concursantes como Ivonne Reyes, Paola Olmedo y Claudia Chacón llegaban a la gala en una situación límite tras varios días de supervivencia extrema, lo que se reflejó en los posicionamientos previos a la expulsión.

Uno de los momentos más impactantes fue la prueba decisiva de la noche, que volvió a evidenciar la dureza del concurso. Además, la gala estuvo salpicada de tensiones acumuladas entre los concursantes, con reproches cruzados entre Borja y Almudena a raíz de la victoria del equipo de esta última.

La noche dejó también un abandono importante: Alberto Ávila se vio obligado a dejar la aventura, presionado por el desgaste físico y mental acumulado. Su salida fue tratada como una decisión necesaria por la organización, reflejando lo extremo de las condiciones del programa.

En cuanto a la expulsión, el duelo final enfrentó a Ivonne Reyes y Paola Olmedo. Finalmente, la audiencia decidió que la expareja de José María Almoguera se convirtiera en la tercera expulsada de la edición.

El gran bombazo de la noche fue la llegada de una nueva concursante: Nagore Robles. Su entrada, saltando desde el helicóptero y llegando directamente a la Palapa, sorprendió especialmente a Alba Paul, con quien protagonizó un emotivo reencuentro.

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Tras la expulsión, se configuró una nueva lista de nominados, marcada por alianzas cada vez más claras dentro del grupo. Entre los nombres que han estado en la palestra en estos días figuran concursantes como Claudia Chacón, Maica Benedicto, Teresa Seco o la propia Ivonne Reyes, lo que anticipa una semana especialmente conflictiva en la convivencia.