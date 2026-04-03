Jordi Évole se toma un descanso por Semana Santa y laSexta lo sustituye por una serie documental con Marián Rojas Estapé

Jordi Évole no ocupará este domingo el prime time de laSexta. Coincidiendo con la Semana Santa, la cadena hará un paréntesis en la emisión habitual de su formato para dar paso al estreno de ‘Vulnerables’, una nueva serie documental con la que abordará uno de los grandes problemas que afectan a los jóvenes: el deterioro de la salud mental entre los 12 y los 19 años. La cita será el domingo 5 de abril a las 21:30 horas.

La apuesta llega además con un nombre muy reconocible al frente de su desarrollo experto. ‘Vulnerables’ ha contado con el asesoramiento de Marián Rojas Estapé, que figura también como productora ejecutiva de la serie y participa en ella como una de las especialistas que analizan los distintos fenómenos que atraviesan a adolescentes y jóvenes. La psiquiatra se convierte así en uno de los rostros clave de un proyecto con el que laSexta busca reforzar su línea de documentales de impacto social.

La producción consta de tres capítulos de 50 minutos, está dirigida por Gustavo Ron y Gonzalo Sagardía y producida por Onza. El proyecto nace tras el recorrido de ‘Adictos a la pantalla’, emitido en julio de 2023, y amplía ahora el foco hacia las consecuencias más profundas que la hiperconexión, las redes sociales y el uso intensivo de pantallas están teniendo sobre la salud mental de los menores. Atresmedia subraya además un dato especialmente preocupante: 4 de cada 10 adolescentes declararon haber tenido problemas de salud en 2024, una cifra que duplica la de 2017.

A lo largo de la serie, varios jóvenes relatan en primera persona experiencias vinculadas a la anorexia, la bulimia, la vigorexia, las autolesiones, las agresiones sexuales y los intentos de suicidio. Esos testimonios se complementan con la participación de familiares, psiquiatras, psicólogos y profesionales de emergencias, en una estructura que no solo pretende señalar el problema, sino también ofrecer claves para comprenderlo y vías para afrontarlo.

El primer episodio llevará por título ‘La obsesión por el físico’ y analizará cómo los filtros, la comparación constante en redes y la idealización de cuerpos y vidas están empujando a muchos adolescentes hacia trastornos relacionados con la imagen. El segundo capítulo, ‘Suicidio adolescente: una pandemia oculta’, se centrará en la primera causa de mortalidad infantojuvenil en España. Y el tercero, ‘La lacra del abuso sexual’, pondrá el foco en el aumento de las agresiones sexuales, especialmente entre menores, y en las secuelas que dejan sobre las víctimas.

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Con este movimiento, laSexta sustituye por una noche a Jordi Évole por una propuesta documental de fuerte carga social y vocación de servicio público. El relevo no solo altera su prime time habitual de los domingos debido a la Semana Santa, sino que coloca a Marián Rojas Estapé en el centro de una de las grandes apuestas de la cadena para este arranque de abril.