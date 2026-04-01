Benita y la inesperada coincidencia el día que recogió su nuevo DNI: "Es un día especial"

La 2 emitió esta noche el docu-reality 'Benita. Nunca es tarde' en el que se muestra la transición del Maestro Joao haci Benita, inciada en 'Baila como puedas' y que también tuvo un destacado episodio en 'Bake Off'.

En este proceso, un paso fundamental para la vidente ha sido la obtención de su nuevo DNI: "Necesito poner mi identidad delante de alguien y que vea Benita", ha explicado. Y ese momento fue casualmente en una fecha muy señalada para ella.

Y es que cuando Benita esperaba recibir su nuevo DNI después de muchos años avergonzándose al entregar su documentación, la vidente se llevó una gran decepción: "Me llevé una desilusión. Fui a hacerme mi DNI y mi pasaporte y no me lo daban al momento porque tenían que cotejar la información de la afiliación. No es lo mismo un cambio de nombre que un cambio de género".

Por eso, cuando sonó el teléfono en un día tan señalado para ella, no pudo contener su alegría: "Hoy es un día especial y además ha querido la vida que fuese así porque es el aniversario de la muerte de mi madre. No puede haber mayor coincidencia en la vida".

Su madre, que también se llamaba Benita fue muy importante para ella y es algo que se pudo apreciar cuando la protagonista salió de la comisaría con su documento en mano: "Mamá, aquí está Benita", ha dicho con una gran sonrisa.

Noticias relacionadas

Sobre el apoyo de su madre en su proceso, Benita ha explicado que le "respondió con una mirada" antes siquiera de comenzar su transición. "La conversación más larga que he tenido con mi madre ha sido sin decir una sola palabra, en silencio", recuerda con orgullo antes de finalizar con una emotiva frase: "Mi madre era capaz de convertir los panes en peces… y a mí me convirtió en una sirena".