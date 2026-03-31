La UER confirma ‘Eurovisión Asia’: así será la primera edición y qué países participarán

La Unión Europea de Radiodifusión ya lo ha hecho oficial: ‘Eurovisión Asia’ es una realidad. La UER anunció este 31 de marzo el lanzamiento de ‘Eurovision Song Contest Asia 2026’, que celebrará su primera final en Bangkok el sábado 14 de noviembre. El proyecto nace además como la primera expansión multinacional del formato original y llega coincidiendo con el 70 aniversario del festival europeo.

Bangkok ha sido elegida como ciudad anfitriona de esta edición inaugural en una alianza entre la propia UER, Voxovation, S2O Productions y el canal tailandés Channel 3. La organización plantea el nuevo concurso como una adaptación del espíritu de Eurovisión al mercado asiático, manteniendo la filosofía de ‘United by Music’ ("Unidos por la música") y apoyándose en el potencial de una audiencia regional de más de 600 millones de personas.

La UER ha confirmado por ahora la participación de diez países: Tailandia, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Camboya, Laos, Bangladesh, Bután y Nepal. Cada cadena seleccionará a su representante mediante finales nacionales en los meses previos a la gran final, y el propio comunicado deja claro que el cartel seguirá creciendo con más anuncios de países en las próximas semanas.

Desde la organización, Martin Green, director del Festival de Eurovisión en la UER, enmarca este paso como una nueva etapa para la marca: “Al celebrar el 70 aniversario del Festival de la Canción de Eurovisión, es especialmente significativo abrir este próximo capítulo con Asia, una región rica en cultura, creatividad y talento”. En esa misma declaración, añade: “Esto va sobre evolucionar Eurovisión en conjunto con Asia".

El lanzamiento de ‘Eurovisión Asia’ cierra así años de intentos fallidos y rumores alrededor de una posible versión asiática del festival. De hecho, hasta fechas recientes la propia organización había evitado dar por cerrado el proyecto, pero ahora no solo lo confirma, sino que ya le pone sede, fecha y primeras delegaciones participantes.

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Con este movimiento, la marca Eurovisión abre una nueva vía de crecimiento internacional en un momento especialmente simbólico para el certamen original. Y lo hace con una apuesta ambiciosa: trasladar su modelo de competición musical, votaciones y representación nacional a Asia con una edición propia que ya tiene luz verde oficial.