Así son 'Si es martes, es asesinato' y 'Clanes', los dos estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?

Las plataformas de streaming arrancan abril con dos apuestas españolas muy distintas, pero con un mismo objetivo: enganchar al espectador desde el primer capítulo. Por un lado, Disney+ estrena 'Si es martes, es asesinato', una serie original que mezcla comedia, misterio y turismo en Lisboa. Por otro, Netflix recupera 'Clanes' con su segunda temporada, devolviendo al primer plano el universo del narcotráfico gallego y la historia cruzada de Ana y Daniel.

La primera en llegar es 'Si es martes, es asesinato', disponible en Disney+ desde este martes 31 de marzo. La ficción está creada por Carlos Vila y dirigida por Salvador Calvo y Abigail Schaaff, con producción de LAZONA. La serie sitúa la acción en Lisboa, donde un viaje organizado de turistas españoles da un giro radical cuando uno de los viajeros aparece muerto apenas un día después de la llegada del grupo. A partir de ahí, cuatro de los turistas, aficionados a los misterios y a las novelas policiacas, se lanzan a investigar por su cuenta mientras las sospechas crecen dentro del propio viaje.

El reparto de esta nueva serie está encabezado por Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener y Biel Montoro, junto a nombres como Pedro Casablanc, Luisa Gavasa, Carmen Ruiz, Belén López, Saida Benzal, Gorka Lasaosa, Carla Campra o Álvaro de Juana, además de intérpretes portugueses como Paulo Pires y Adriano Carvalho. La premisa juega claramente con la lógica del "cluedo" clásico, pero trasladada a un hotel decadente y a una semana turística que se convierte en una partida de sospechas, secretos y pistas.

El segundo gran estreno español de la semana llegará el viernes 3 de abril con la segunda temporada de 'Clanes' en Netflix. La plataforma avanzó que los nuevos episodios vuelven a contar con Clara Lago y Tamar Novas como grandes protagonistas, ahora acompañados también por Luis Zahera en esta nueva entrega producida por Vaca Films. La temporada constará de seis episodios y estará escrita por Jorge Guerricaechevarría, con dirección de Marc Vigil y Javier Rodríguez.

En esta nueva tanda de capítulos han pasado tres años y la situación ha cambiado por completo para sus personajes principales. Aun así, Ana y Daniel volverán a quedar atrapados por el mundo del narcotráfico, esta vez desde posiciones enfrentadas. Mientras él acepta salir al mar una vez más para ayudar a su padre, ella regresa a Cambados para trabajar con el clan rival de los Padín, una decisión que amenaza no solo el equilibrio entre familias, sino también el futuro de su relación.

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Netflix, además, llega a este estreno apoyándose en el impacto de la primera temporada, que fue la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma durante su semana de lanzamiento, alcanzó el número uno en 28 países y entró en el Top 10 de 82 territorios. Ese recorrido explica por qué 'Clanes' vuelve convertida en una de las grandes apuestas españolas de la plataforma para esta primavera.