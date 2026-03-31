Rosalía convierte su primer concierto en Madrid en un fenómeno viral con la inesperada aparición de Soy una pringada

Rosalía regresó por todo lo alto en su primera noche en el Movistar Arena de Madrid. La cantante abrió este 30 de marzo la primera de las cuatro fechas que tiene previstas en la capital dentro del ‘LUX TOUR’, apenas cuatro días después de verse obligada a recortar su concierto de Milán por una intoxicación alimentaria. Ya sobre el escenario, ella misma quiso tranquilizar al público con un mensaje claro: “La semana pasada no me encontraba muy bien, pero ahora estoy mucho mejor”.

La cita madrileña tenía ya de por sí un valor especial por ser la primera parada española de la gira, pero acabó ganando todavía más recorrido por uno de sus momentos sorpresa. En medio del show volvió a aparecer el confesionario que Rosalía ha incorporado en esta etapa como antesala de ‘La Perla’, una de las canciones más señaladas del espectáculo. Esta vez, la invitada elegida fue Esty Quesada, conocida como Soy una pringada, que irrumpió en escena para compartir una historia sentimental tan incómoda como cómica.

La creadora de contenido arrancó su intervención con una frase que desató de inmediato las risas del recinto. Esty relató: “Conocí a un hombre hace un tiempo. Me entró de la siguiente manera: se levantó la camiseta y me dijo ‘chúpame los pezones, que no siento nada’”, dejando a Rosalía visiblemente sorprendida. La cantante reaccionó entonces con otra de las frases que más se han movido en redes: “Esto empieza fuerte”.

El intercambio no se quedó ahí. Cuando Quesada avanzó en su relato y contó que aquel hombre le había dicho que era “la mujer de su vida”, Rosalía respondió desde el escenario: “Siempre dicen eso”. A partir de ahí, el tono entre las dos siguió mezclando humor, complicidad y guiños personales hasta desembocar en la interpretación de ‘La Perla’, enlazando así la confesión con uno de los números más reconocibles del concierto.

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Más allá de la anécdota, el concierto confirmó que Rosalía ha retomado la gira con fuerza. Más de 17.000 personas llenaron el Movistar Arena en una noche en la que la artista volvió a apoyarse en la estética espiritual de ‘Lux’, en su nueva escenografía y en una conexión muy directa con el público madrileño, que llevaba horas haciendo cola para verla. El resultado fue una primera velada de residencia con sabor a gran evento y con un momento inesperado, el de Soy una pringada, que terminó llevándose buena parte de la conversación digital posterior.