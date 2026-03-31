‘El precio de...’ pone patas arriba Cantora con el relato de Begoña Gutiérrez, el dinero en metálico de Pantoja y las pertenencias de Paquirri

Santi Acosta volvió a hablar este lunes, 30 de marzo, de Isabel Pantoja en Telecinco con una entrega de ‘El precio de...’ centrada por completo en Cantora, la finca que durante años fue símbolo de poder, refugio familiar y también origen de algunas de las mayores guerras del clan. El programa fue encadenando testimonios de personas que formaron parte del círculo de la tonadillera y dibujó una noche muy centrada en tres frentes: la venta de la finca, el dinero en efectivo que presuntamente se movía alrededor de la cantante y el paradero de algunas pertenencias de Paquirri.

Uno de los momentos más llamativos llegó con Begoña Gutiérrez, exroad manager de Isabel Pantoja, que se atribuyó sin rodeos un papel central en la operación sobre Cantora: “Yo he sido la que he vendido Cantora”. En su relato, además, aseguró que aquella maniobra se hizo junto a Kiko Rivera y a espaldas de Isabel Pantoja, añadiendo: “Isabel se va a enfadar con Kiko cuando sepa que yo he sido la que he vendido Cantora”. El testimonio fue todavía más lejos cuando cargó contra la cantante: “Vender Cantora es un golpe muy fuerte en su ego porque ella no juega a perder, solo juega a ganar. El karma le ha empezado a llegar y la justicia divina en muy poco tiempo. Está condenada a quedarse sola”.

La relación entre Isabel y Kiko también ocupó una parte importante del especial. Begoña relató el momento en que el DJ habría descubierto parte de la herencia de su padre dentro de la finca, incluido dinero en efectivo, después de que su madre le dijera que no podía ayudarle económicamente. Según el programa, Kiko encontró trajes de torero de Paquirri que siempre creyó robados y esa escena marcó un antes y un después en la relación entre ambos: “Kiko fue a pedir explicaciones y su madre comienza a tirar balones fuera y él se va. Ella me pidió que cortara mi relación con Kiko e Irene porque le habían traicionado. Ella es la víctima de todo”.

Otro de los bloques más potentes de la noche giró alrededor del dinero en metálico. Carlos Corbacho, exempleado de la cantante, rompió su silencio en el programa y habló de supuestos movimientos de efectivo en el entorno de Isabel Pantoja, hasta el punto de afirmar: “Se ha podido llevar 15 millones a Gibraltar”. El especial reconstruyó un presunto sistema en el que el dinero de actuaciones se cobraba en efectivo, se movía en maletas y luego terminaba almacenado o trasladado antes de acabar en cuentas fuera de España. El programa situó en ese relato a varias personas de confianza de la artista, entre ellas Tere Pollo y María Navarro.

En esa misma línea, el programa recuperó también las palabras de Pepi Valladares sobre la obsesión de Isabel Pantoja por controlar físicamente el dinero. El especial habló de escondites dentro de Cantora y de una zona reservada a muy pocas personas. La propia Valladares aseguró sobre esa estancia: “Solo tenía acceso ella, Dulce, yo y para de contar”. El relato incluyó referencias a arcones, habitaciones privadas, vehículos e incluso otras zonas de la finca en las que, presuntamente, se guardaba el efectivo antes de moverlo.

Noticias relacionadas

La noche dejó además otro capítulo delicado con las pertenencias de Paquirri. Sandra Aladro explicó en el programa que parte de esos objetos ya no estarían en Cantora, sino repartidos en otros lugares, mientras Carlos Corbacho sorprendió al asegurar que conserva algunos desde hace más de una década. Según contó, Tere Pollo fue quien se los entregó, y entre ellos habría un traje de luces azul, ropa, zapatillas y hasta un perfume.