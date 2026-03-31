Audiencias TV ayer | 'MasterChef' vuelve líder, con un Broncano que le gana a las reposiciones de 'El hormiguero' al reducir su duración y '¡Allá tú!' que marca récord

El estreno de la nueva temporada de 'MasterChef' devolvió a La 1 al liderazgo del prime time. El talent culinario firmó un 13,6% de cuota de pantalla y reunió a 1.010.000 espectadores de media, situándose como la opción más vista de la noche.

En Telecinco, el especial de 'El precio de', centrado en la venta de Cantora, destacó con un 11,9% de share y 786.000 espectadores, consolidándose como segunda opción de la franja, mientras que en Antena 3, 'En tierra lejana' registró un 9,6% de cuota y 846.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, La 1 también se llevó el liderazgo con 'La Revuelta'. El programa, con una duración más reducida, alcanzó un 11,7% de share y 1.413.000 espectadores. Muy cerca se situó 'El Hormiguero' en Antena 3, que pese a emitir reposiciones, firmó un buen 11,2% de cuota y 1.351.000 espectadores.

En Telecinco, 'First Dates' anotó un 9,6% de share y 1.161.000 espectadores, mientras que 'Horizonte', en Cuatro, registró un 6,6% de cuota y 780.000 espectadores en el access.

En el resto de la noche, 'Fuera de cobertura' mejoró sus resultados en Cuatro al alcanzar un 5,2% de share y 469.000 espectadores, logrando su segundo mejor dato de la temporada. Por su parte, laSexta apostó por el cine con 'Conspiraciones en Hollywood', que firmó un 4,8% de cuota y 409.000 espectadores.

Destaca en la tarde el subidón del concurso '¡Allá tú!', en Telecinco, que consigue marcar récord histórico de esta nueva etapa y firma un 11,7% de cuota de pantalla, con 1.013.000 espectadores.

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