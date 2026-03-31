'MasterChef 14' presenta a sus 16 concursantes oficiales: de un policía condecorado a una empresaria del póker

‘MasterChef 14’ ya ha arrancado en La 1 y RTVE ha presentado oficialmente a los 16 aspirantes que forman el casting de esta edición. Entre ellos hay desde una secretaria de dirección o una camarera hasta un policía nacional, una ingeniera informática, una empresaria del póker o la propietaria de una tienda erótica. Todos comparten un mismo objetivo: convertir su pasión por la cocina en un nuevo rumbo profesional.

Annie (50 años)

Annie tiene 50 años, nació en Madrid, se crio en La Rioja y trabaja como secretaria de dirección en Navarra. Procede de una familia hostelera y asegura que su vínculo con la cocina nació entre el hostal y el restaurante de sus padres. Llega al programa con una base muy tradicional y con ganas de adentrarse en la alta cocina.

Camilla (33 años)

Camilla, italiana de 33 años afincada en Ibiza, ha trabajado como azafata de tierra y también como asistente personal de una princesa árabe. Se define como intensa, impulsiva y muy pasional, y ve en ‘MasterChef’ la oportunidad de retomar sus proyectos personales y convertir la cocina en su profesión.

Carlota (39 años)

Carlota tiene 39 años, es de Toledo y trabaja como camarera. Aunque estudió Magisterio y llegó a pasar por el taller mecánico de su padre, su vocación real siempre ha estado en la hostelería. Defiende una cocina de guisos y recetas de toda la vida, y sueña con abrir una taberna especializada en vinos en su pueblo.

Chambo (36 años)

Salvador, conocido como Chambo, tiene 36 años, es gaditano y vive en Aranda de Duero. Hace unos meses dejó su trabajo como encargado de tienda por falta de motivación y ahora busca en el programa un nuevo impulso vital. Cocina desde niño con su padre y su meta es abrir un restaurante junto a él.

Gema (32 años)

Gema, valenciana de 32 años, llega con uno de los perfiles más singulares del casting. Tras estudiar Derecho y Relaciones Internacionales, se dedicó profesionalmente al póker y más tarde fundó una empresa de tortillas para llevar. Después de vender ese negocio, aterriza en ‘MasterChef’ en busca de una nueva oportunidad.

Germán (38 años)

Germán tiene 38 años, es de Linares y ejerce como Policía Nacional en Melilla, donde fue condecorado con la Cruz Blanca al Mérito Policial. Paralelamente, comparte contenido gastronómico en redes y siente predilección por la cocina fit, sencilla y saludable. Su idea a medio plazo es montar un restaurante sin dejar el cuerpo policial.

Inma (28 años)

Inma, murciana de 28 años, es empresaria y dirige tanto un gimnasio como una tienda erótica. Aprendió a cocinar con su madre y su abuela, y define su estilo como saludable y de aprovechamiento. Entra en las cocinas con la intención de elevar el nivel de sus platos y dar más forma a su pasión culinaria.

Javi (26 años)

Javi tiene 26 años, es de Badajoz y vive en Madrid, donde tiene su propio estudio de interiorismo. Muy ligado al arte, al diseño, al caballo y al flamenco, encontró en la gastronomía otra forma de expresarse, sobre todo ejerciendo de anfitrión. Tras el programa, le gustaría abrir un hotel rural llevado por él mismo.

Maggie (29 años)

Maggie, de 29 años y nacida en Barcelona, es abogada de formación, aunque sus últimos trabajos han estado relacionados con la moda. Es la cuarta de 18 hermanos y hace poco regresó de Milán para casarse. Inspirada por la cocina de su abuela, quiere reorientar su vida profesional hacia la restauración.

Nacho (27 años)

Nacho tiene 27 años, es de Lleida y se define como emprendedor. Ha trabajado como profesor particular, entrenador y modelo, y ahora vive de sus inversiones mientras prepara su propia empresa. Autodidacta en la cocina, utiliza sus platos como forma de transmitir emociones y sorprender.

Nacho Pistacho (25 años)

Nacho Pistacho, albaceteño de 25 años, trabaja en la empresa familiar dedicada a la producción y distribución de pistachos. Su apodo viene precisamente de ahí, y presume incluso de haber patentado un abridor de pistachos. Ve en ‘MasterChef’ una oportunidad para dar visibilidad a su negocio y llevarlo a otro nivel.

Omar (23 años)

Omar, de 23 años, vive en Langreo y trabaja como ingeniero informático con Inteligencia Artificial aplicada a la salud. Meticuloso, muy organizado y perfeccionista, reconoce que le cuesta trabajar en equipo y que no perdona con facilidad. Su paso por el programa también busca sacar una faceta más social.

Paloma (25 años)

Paloma tiene 25 años, nació en Almansa y vive en Villaviciosa de Odón junto a su marido, el jinete Juan Matute. Está terminando Odontología, pero quiere explorar un futuro en la gastronomía, combinando cocina con esa vocación de servicio que también marca su vida personal y religiosa.

Pepe (33 años)

Pepe, cacereño de 33 años afincado en Madrid, trabaja como visitador médico y ha desarrollado casi toda su carrera en el ámbito comercial. Tiene humor, carácter directo y una enorme paciencia cuando cocina. A medio plazo quiere hacerse cargo de la ganadería familiar e innovar a partir de esa tradición.

Soko (27 años)

Soko tiene 27 años, nació en Girona y se define como afroespañola, hija de padres gambianos. Estudió Enfermería para contentar a su familia, pero no se siente realizada con esa profesión y quiere dar un giro radical a su vida. La cocina, que empezó siendo una necesidad, se ha convertido para ella en refugio emocional.

Vicente (29 años)

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Vicente, de 29 años, nació en Alicante y actualmente vive en Estocolmo, donde trabaja en una tienda de ropa. Alegre, resolutivo y a veces intenso, siente pasión por la cocina creativa y el batch cooking. Ha puesto en pausa su vida en Suecia para probar suerte en el talent y acercarse a su sueño de abrir un restaurante o una cafetería aesthetic.