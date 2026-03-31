¿Quién es Joan, el soltero de 'La isla de las tentaciones' que ha despertado tantos comentarios tránsfobos en redes sociales?: "Me conocen la mayoría de influencers de Barcelona"

Joan ya se ha convertido en uno de los nombres más comentados antes incluso del arranque de 'La isla de las tentaciones 10'. El soltero se ha presentado en 'Rumbo a la isla de las tentaciones', el espacio de Mediaset Infinity con el que Telecinco está cebando la nueva edición, y lo ha hecho con una carta de presentación muy marcada, tanto por su forma de definirse como por la reacción que ha provocado después en redes sociales.

La frase que más ruido ha generado ha sido la que dedica a su orientación sexual. En su vídeo de presentación, Joan afirma: “Yo me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas. Creo que el sexo es para disfrutarlo. No tiene porque ser una etiqueta ni nada. Es para disfrutarlo y pasarlo bien. Eso es lo más importante de todo”. Esa declaración, pronunciada con total naturalidad en su presentación, ha terminado situándolo en el centro de una conversación muy bronca en X (antes Twitter).

A partir de ahí, empezaron a multiplicarse los comentarios LGTBIfóbicos contra él, muchos de ellos cuestionando su orientación o ridiculizando abiertamente su discurso sobre las etiquetas. La polémica se agravó después, cuando comenzaron a difundirse en redes vídeos atribuidos a un supuesto perfil de contenido para adultos vinculado al participante, lo que derivó en una nueva tanda de mensajes de tono tránsfobo, pues mantenía relaciones íntimas con una mujer transexual. Pero, ¿quién es este chico que participará muy pronto en el reality más exitoso de Telecinco?

Su carta de presentación

Tiene 22 años, viene de Tarragona y estudia seguridad privada. A partir de ahí, deja claro que no quiere reducir su atractivo solo al físico y subraya: “Aunque parezca que mi mejor arma es el físico, es mi inteligencia. Cuando hablo con una chica, se fija más en cómo soy en mi forma de ser que en mis abdominales”.

El soltero también se retrata como un perfil muy seguro de sí mismo. Joan asegura: “Soy un chico explosivo, directo y sobre todo, muy dominante. Me encanta no parar. Ya sea haciendo deporte, en cualquier ámbito”. Y en esa misma línea añade sobre el sexo: “Sexualmente soy bastante activo. Me gusta siempre tener el control, tengo mucha iniciativa y me gusta mucho tener contacto”.

También presume de estrategia a la hora de ligar: “Una de las técnicas que tengo para ligar es, sobre todo, la mirada, la comunicación, y antes que un físico, veo la conexión real que hay entre las personas. Cuando la otra persona baja la guardia, entonces es el momento de atacar”. A eso suma otras frases que refuerzan ese perfil de tentador muy consciente de la imagen que proyecta: “La parte que más me gusta de mi cuerpo es mi cara, porque el cuerpo se entrena, pero esta carita, se nace”.

Joan también deja caer que su nombre ya se mueve en ciertos ambientes: “Soy muy conocido entre las influencers de Barcelona, ya les preguntaréis el porque”. Y remata su vídeo explicando qué busca en el programa y con qué actitud llega a República Dominicana: “Quiero ir a 'La isla de las tentaciones' porque creo en la ley de la atracción, y yo sé que allí voy a ser un imán”.

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Con todo, su presentación ya ha ido mucho más allá de una simple carta de intenciones. Joan aterriza en 'La isla de las tentaciones 10' como uno de los solteros más comentados del casting, no solo por cómo se define, sino también por la reacción que ha despertado en redes cada vez que se ha salido del molde más rígido sobre sexualidad y masculinidad.