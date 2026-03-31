Expulsado de 'MasterChef' ayer: así se estrenó Marta Sanahuja como nueva jueza, sustituyendo a Samantha Vallejo-Nájera

‘MasterChef’ abrió este lunes una nueva etapa en La 1 con el estreno de su decimocuarta edición. El talent culinario regresó con Jordi Cruz y Pepe Rodríguez al frente, pero también con la incorporación de Marta Sanahuja, conocida en redes como Delicious Martha, que debutó con un papel muy activo desde el primer programa, sustituyendo a la ya mítica Samantha Vallejo-Nájera. La influencer gastronómica no solo participó en la selección final de aspirantes, sino que también estuvo presente en la prueba de exteriores y en el último cocinado de la noche, dejando claro desde el arranque que será una pieza central en esta nueva fase del formato.

Tras ello, 16 nuevo aspirantes lucharán por hacerse con el premio final de 100.000 euros, y fueron finalmente Ignacio, Chambo, Nacho Pistacho, Paloma, Soko, Gema, Omar, Germán, Camilla, Pepe, Javier, Annie, Carlota, Vicente, Imma y Maggie quienes lograron asegurarse un puesto en las cocinas.

La prueba de exteriores llevó a los aspirantes hasta la comarca de Monterrei, en Ourense, donde tuvieron que cocinar para 120 bomberos, agentes forestales y vecinos en un homenaje a quienes combatieron los incendios del pasado verano. La organización de equipos dejó a Ignacio al frente del grupo azul y a Camilla como capitana del rojo. Pero la falta de rodaje entre los concursantes pasó factura desde el primer momento y el cocinado acabó convertido en una prueba especialmente accidentada. Los jueces cargaron sobre todo contra el papel de Ignacio, al que vieron completamente superado por la situación. Aunque Camilla tampoco brilló de forma rotunda, su equipo se manejó mejor y terminó llevándose la victoria.

Eso empujó al equipo azul a la prueba de eliminación, donde el protagonista absoluto fue el chocolate Dubái, convertido en el ingrediente central de la noche. Los delantales negros tuvieron que elaborar su propia versión de la famosa tableta viral y acompañarla de un postre libre. La prueba dejó momentos de tensión, como el enfado de Soko al descubrir que alguien había cogido su chocolate del horno o el derrumbe de Omar, bloqueado durante buena parte del cocinado. También Nacho Pistacho vivió el reto con especial presión al considerar que era una prueba hecha a su medida.

Noticias relacionadas

En la cata final, Chambo, Soko y Germán lograron destacar por encima del resto, mientras que Paloma, Pepe, Gema, Omar y Nacho Pistacho recibieron las valoraciones más flojas. Germán fue reconocido como el mejor de la prueba, mientras que la peor ejecución acabó condenando a Nacho Pistacho, que se convirtió en el primer expulsado de la edición. La decisión tuvo además un punto irónico al tratarse de un cocinado en el que el pistacho parecía jugar a su favor, aunque él encajó la salida con humor y entre los gritos de sus compañeros.