Del 30 de marzo al 3 de abril
'Valle Salvaje', avance semanal: la boda de Matilde y Atanasio, el plan contra Victoria y nuevas amenazas
La serie diaria de La 1 vivirá una semana marcada por el esperado enlace de Matilde y Atanasio, la peligrosa decisión que rodea a Victoria y nuevos frentes abiertos en la finca.
La próxima semana en 'Valle Salvaje' estará marcada por uno de los momentos más esperados de la temporada: la boda de Matilde y Atanasio. Pero el enlace no llegará en un clima precisamente tranquilo, ya que las intrigas alrededor de Victoria seguirán ganando peso, José Luis tendrá que afrontar una decisión cada vez más comprometida y varias tensiones paralelas amenazarán con hacerlo saltar todo por los aires. Además, como es habitual por Semana Santa, la serie no emitirá nuevos capítulos ni el jueves 2 ni el viernes 3 de abril.
Lunes 30 de marzo – Capítulo 385
Amadeo sorprende a Pepa y Francisco en una situación muy comprometida, en un arranque de semana que también dejará otra decisión de enorme calado: la que José Luis comunica a don Hernando. Pero todas las miradas estarán puestas en Matilde y Atanasio, ya que por fin llegará el día de su boda. La gran incógnita será si la pareja consigue darse el “sí, quiero” o si algún obstáculo volverá a truncar el enlace más esperado de 'Valle Salvaje'.
Martes 31 de marzo – Capítulo 386
Don Hernando seguirá presionando a José Luis y tratando de convencerle de que Victoria debe morir, aunque insistirá en que ninguno de los dos es un asesino. Mientras tanto, Victoria volverá a enfrentarse a Matilde en una nueva muestra de la tensión que mantiene con ella. Además, Dámaso dará un paso más y se excederá con Enriqueta, complicando todavía más una situación que ya venía siendo delicada.
Miércoles 1 de abril – Capítulo 387
Bárbara acepta acompañar a Luisa por última vez a la cabaña de las parteras para averiguar de una vez si realmente esconden algo. Al mismo tiempo, Hernando planta cara a Dámaso por sus amenazas a Enriqueta y toma una determinación que puede cambiarlo todo: será él quien pague por la muerte de Victoria. La duda estará en si José Luis aceptará ese plan o si, por el contrario, decidirá frenar una maniobra cada vez más peligrosa.
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