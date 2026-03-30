TVE refuerza su apuesta por Carlos del Amor tras 'La matemática del espejo': presentará un curioso formato que ya se testó con éxito en Catalunya

La dirección de TVE vuelve a confiar en Carlos del Amor para comandar un nuevo programa de cara a los próximos meses. El periodista, adjunto a la jefatura de cultura del Telediario, se pondrá al frente de ‘El año en que naciste’, tras haber presentado 'La matemática del espejo' en La 2, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

En cada episodio, reunirá a dos personas muy conocidas para los espectadores que nacieron el mismo año, para conversar de los acontecimientos más destacados de esa época y recordarla gracias a imágenes del Nodo y del archivo de RTVE.

El año de nacimiento de los invitados es tan solo el punto de partida para descubrir cómo era el país y los universos de los protagonistas en ese momento y durante los años siguientes, sin dejar de lado sus vivencias personales y anécdotas preferidas.

De está manera, Carlos del Amor asume la conducción de un nuevo espacio en la cadena pública, que ya se emitió a finales del año pasado en La 2Cat con excelentes datos de audiencia. Esta primera etapa, que se estrenó el pasado 13 de octubre de 2025, contó con Xavier Bundó como presentador y Gemma Nierga y José Corbacho fueron los primeros invitados. Se desconoce si la producción se seguirá desarrollando en el centro de producción de RTVE en Catalunya o se trasladará a Madrid.

El periodista murciano, de 51 años, se ha convertido en un referente de la información cultural en TVE, tras casi dos décadas de trabajo en la corporación. Además de sus habituales piezas en las principales ediciones del Telediario, su resumen del año se ha convertido en un importante reclamo que siempre genera críticas positivas.

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Esta buena repercusión animó a los directivos a confiar en él para presentar 'La matemática del espejo', que presentó en La 2 entre 2021 y 2024 con éxito de crítica y público, en el que también se encargaba de realizar entrevistas en profundidad a diferentes personajes del mundo de las artes. Ahora, afronta un nuevo reto en televisión con la versión a nivel nacional de ‘El año en que naciste’, que comenzará sus grabaciones en breve, para emitirse en la segunda cadena en los próximos meses.