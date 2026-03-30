'Sueños de libertad', avance semanal: Gabriel rompe equilibrios, Julia se aleja de Damián y Paula da un giro a su vida

La próxima semana en 'Sueños de libertad' estará marcada por las consecuencias de los últimos movimientos de Gabriel, que conseguirá poner a Julia en contra de Damián y tensará todavía más su convivencia con Begoña. Al mismo tiempo, la marcha de Luz, la crisis del matrimonio de Nieves y Pablo, las dudas de Valentina y el inesperado giro en la vida sentimental de Paula agitarán unas entregas cargadas de enfrentamientos, confesiones y decisiones importantes. Además, la serie no se emitirá el viernes 3 de abril por festividad, por lo que la semana contará con cuatro nuevos capítulos.

Lunes 30 de marzo – Capítulo 529

Begoña se encara con Gabriel por su maniobra contra Damián, mientras él le reprocha haber contratado a Beatriz como niñera de Juan sin contar con él. Al mismo tiempo, la tensión entre Nieves y Pablo empieza a hacerse evidente para sus hijos. Andrés sospecha que algo grave le ocurre a Valentina tras su ataque de pánico, y Marta le revela lo que Cloe le contó sobre Rodrigo, el exmilitar que marcó su pasado, aunque la dependienta vuelve a cerrarse. También será un capítulo especialmente duro para Luz, que se refugia en Digna y Begoña tras la muerte de su padre y retoma su idea de marcharse a Barcelona. En paralelo, Paula se queda descolocada con la pedida de matrimonio de Ángel, la fábrica vuelve a tambalearse por la salida de trabajadoras y Gabriel termina amenazando de muerte a Beatriz al verla cuidando de su hijo.

Martes 31 de marzo – Capítulo 530

Pablo intenta frenar la crisis con las trabajadoras proponiendo una salida a Gabriel, pero el abogado se mantiene inflexible y apuesta por despedir a dos empleadas, entre ellas Carmen, para meter miedo al resto. En casa, Pablo acaba reconociendo ante Miguel y Mabel que su matrimonio atraviesa una crisis, aunque evita contar toda la verdad. Paula, por su parte, termina aclarando sus sentimientos tras hablar con Tasio y decide romper definitivamente con Ángel. Mientras tanto, Gabriel continúa manipulando a Julia para enfrentarla a Damián, y Álvaro se presenta en casa de Gabriel dispuesto a exigir dinero por la fuerza, aunque Beatriz logra evitar que la situación vaya a más. Además, Luz recibe una emotiva despedida en el dispensario antes de marcharse a Barcelona, y Valentina da un paso clave al contarle a Andrés los abusos que sufrió por parte de Rodrigo.

Miércoles 1 de abril – Capítulo 531

La desconfianza de Julia hacia Damián inquieta profundamente a Begoña, que confirma que Gabriel ha logrado influir en la niña y pone a Digna al corriente de la delicada situación. En otro frente, Paula ya ha roto con Ángel y será él quien irrumpa en la mansión para intentar recuperarla, aunque ella le deja claro que está enamorada de otro hombre, sin saber que Tasio escucha la escena. Nieves y Pablo vuelven a chocar, mientras sus hijos intentan provocar una reconciliación entre ellos. En la fábrica, Cloe confirma a Marta que Flor Divina llevará el sello de Brosard e incluirá un homenaje a Gervasio Merino, lo que abre una pequeña tregua entre ambas. También Valentina decide empezar a rehacer su vida aceptando una cita con Andrés, y Begoña da un paso firme al romper su pacto de convivencia con Gabriel tras comprobar hasta dónde ha llegado con Julia.

Jueves 2 de abril – Capítulo 532

Noticias relacionadas

Marta enseña a Digna los diseños de Flor Divina y ambas reciben con emoción el homenaje a Gervasio, interpretándolo como una victoria frente a Gabriel. Sin embargo, la preocupación sigue creciendo por el daño que el abogado ha causado en la relación entre Julia y Damián. En paralelo, Tasio vuelve a acercarse a Paula tras su enfrentamiento con Ángel, aunque será ella quien primero rechace un regalo suyo antes de reconciliarse con él. La situación en casa de los Salazar se complica todavía más cuando Nieves termina confesando a Mabel la infidelidad de su marido. Además, Pelayo regresa a Toledo y Marta le pone al día de todo lo ocurrido en la familia y en la fábrica, antes de confesarle que ha roto con Cloe porque sigue sintiendo algo por Fina, removiendo así secretos que parecían enterrados. Mientras tanto, Begoña vuelve a enfrentarse a Gabriel sin saber que Beatriz escucha una conversación que puede cambiarlo todo.