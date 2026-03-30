'La Promesa', avance semanal: María rompe con Carlo, Curro acelera su lucha por el título y Vera teme a su padre

La próxima semana en 'La Promesa' vendrá marcada por varias decisiones que pueden cambiarlo todo. María Fernández y Carlo volverán a chocar hasta el punto de romper su relación, Curro seguirá adelante con su lucha por el título nobiliario pese a sus continuas discusiones con Ángela y Vera vivirá momentos de máxima tensión ante la posibilidad de cruzarse con su padre. Mientras, la publicación sobre el refugio traerá buenas noticias para Martina, aunque también despertará nuevos recelos a su alrededor. Además, la serie no emitirá nuevos capítulos ni el jueves 2 ni el viernes 3 de abril por festividad.

Lunes 30 de marzo – Capítulo 804

María Fernández y Carlo protagonizan una fuerte discusión a cuenta de la casa que Manuel les ha ofrecido, un enfrentamiento que acaba llamando la atención de Cristóbal por los gritos. En medio de ese clima, María sigue preocupada por sus molestias en el vientre, aunque Pía le resta gravedad al asunto y le asegura que son dolores propios del embarazo. También Manuel y Julieta regresan de su reunión de negocios con el duque de Carril con sensaciones muy distintas: él se muestra satisfecho, mientras ella mantiene sus dudas sobre esas inversiones. Además, Martina recibe una invitación de la duquesa de Alba y Montenegro para asistir a un baile en Madrid, y Ángela vuelve a pedir a Curro que abandone la búsqueda del título de su abuelo para centrarse en su futuro juntos. Entretanto, la distancia entre Pía y Ricardo sigue creciendo y las cocineras empiezan a sospechar que él podría tener una nueva relación. Por si fuera poco, Adriano llega con el periódico en el que se ha publicado la crónica sobre el refugio.

Martes 31 de marzo – Capítulo 805

La crónica sobre el refugio trae buenas noticias y Martina recibe elogios por su implicación en la búsqueda de fondos para los más necesitados, algo que despierta los celos de Jacobo. Por su parte, Curro vuelve a discutir con Ángela por el título nobiliario y, decidido a no seguir esperando, opta por enviar la carta al rey sin la firma de su padre. En paralelo, Pía y Samuel comentan las continuas peleas de María y Carlo, aunque prefieren no intervenir. Julieta comparte con Martina y Ángela la intención de Ciro de invertir su dote en los negocios propuestos por el duque de Carril, y Ángela le advierte de que legalmente poco puede hacer para impedirlo. Ricardo, además, intenta aclarar ante Pía lo que ocurrió con la entrada del ‘As de Copas’ y le asegura que no mató a Ana, sino que acudió allí para investigar, aunque ella no termina de quedarse tranquila. Mientras, Vera está a punto de encontrarse frente a frente con su padre, y María toma una decisión definitiva: romper con Carlo, dejando claro que solo les unirá su hijo.

Miércoles 1 de abril – Capítulo 806

Noticias relacionadas

Curro intenta evitar a toda costa que Vera sea descubierta por su padre, el duque de Carril, durante su visita a La Promesa. Al mismo tiempo, la ruptura entre María Fernández y Carlo se hace pública tras una nueva discusión provocada por la casa que él pidió a Manuel a sus espaldas. Con Petra, Simona y Candela como testigos, María deja claro que criarán a su hijo por separado. En otro frente, Alonso cambia de postura y decide apoyar a Curro en su reclamación nobiliaria, comprometiéndose a firmar junto a él la petición al rey. Sin embargo, cuando Curro comparte la noticia con Ángela, ella vuelve a mostrarse pesimista sobre los plazos y eso reabre el conflicto entre ambos. Leocadia, por sorpresa, sí se posiciona a favor de Curro. Además, Martina sigue recibiendo buenas palabras por su entrevista sobre el refugio, aunque la incertidumbre sobre la respuesta del Patronato se mantiene hasta la llegada de una esperada carta.