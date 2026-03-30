Oleada de transfobia hacia Joan, un soltero de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' tras filtrarse un video íntimo

La presentación de los solteros de ‘La isla de las tentaciones 10’ ya ha dejado su primera polémica en redes sociales. Uno de los nombres que más ruido ha generado ha sido el de Joan, uno de los tentadores de la nueva edición del formato de Telecinco, después de que en su vídeo de presentación hablara con naturalidad sobre cómo entiende su sexualidad y rechazara encasillarse en etiquetas cerradas.

En su carta de presentación, el joven se expresa así: “Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas. Creo que el sexo es para disfrutarlo y pasarlo bien”. Una frase que, lejos de pasar desapercibida, ha provocado una cascada de reacciones en X, donde numerosos usuarios han respondido con mensajes despectivos, burlas y comentarios abiertamente LGTBIfóbicos sobre su orientación sexual y sobre su forma de vivir las relaciones.

La conversación se ha agravado todavía más después de que empezaran a circular en esa misma red social vídeos atribuidos a un perfil de OnlyFans vinculado al participante. En esas publicaciones, Joan aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer trans, un contenido que ha servido de excusa para multiplicar los comentarios tránsfobos y los ataques personales. La difusión de ese material ha vuelto a poner sobre la mesa hasta qué punto determinados discursos de odio siguen encontrando altavoz en redes cuando una figura pública se aleja del modelo normativo más conservador.

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Frente a esa avalancha de mensajes, también han aparecido voces que han salido en defensa del soltero de ‘La isla de las tentaciones’: "Este chaval está reconociendo (de forma indirecta) que es bi y lo que hacéis es reíros de su orientación sexual y con quien se acuesta, Vaya sociedad, luego nos quejamos que los tíos no quieran salir del armario". El caso ha reactivado además un debate recurrente sobre la presión social que todavía existe en torno a la bisexualidad y la relación entre masculinidad y salida del armario. El tuit de presentación que ha subido la cadena a la conocida red social ya cuenta con más de 4 millones de impresiones, con numerosos retuits, citas y "me gusta".