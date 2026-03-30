Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránRosalíaPrecio petróleoViviendaIndraFigueresJoan PuigcercósMigrañaDeclaración de la rentaKilian Jornet
instagramlinkedin

Reacciones en redes

Oleada de transfobia hacia Joan, un soltero de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' tras filtrarse un video íntimo

El concursante, que se ha presentado en Telecinco reivindicando una forma libre de vivir su sexualidad, se ha convertido en uno de los nombres más comentados del arranque.

Joan, soltero de 'La isla de las tentaciones 10'

Joan, soltero de 'La isla de las tentaciones 10' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La presentación de los solteros de ‘La isla de las tentaciones 10’ ya ha dejado su primera polémica en redes sociales. Uno de los nombres que más ruido ha generado ha sido el de Joan, uno de los tentadores de la nueva edición del formato de Telecinco, después de que en su vídeo de presentación hablara con naturalidad sobre cómo entiende su sexualidad y rechazara encasillarse en etiquetas cerradas.

En su carta de presentación, el joven se expresa así: “Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas. Creo que el sexo es para disfrutarlo y pasarlo bien”. Una frase que, lejos de pasar desapercibida, ha provocado una cascada de reacciones en X, donde numerosos usuarios han respondido con mensajes despectivos, burlas y comentarios abiertamente LGTBIfóbicos sobre su orientación sexual y sobre su forma de vivir las relaciones.

La conversación se ha agravado todavía más después de que empezaran a circular en esa misma red social vídeos atribuidos a un perfil de OnlyFans vinculado al participante. En esas publicaciones, Joan aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer trans, un contenido que ha servido de excusa para multiplicar los comentarios tránsfobos y los ataques personales. La difusión de ese material ha vuelto a poner sobre la mesa hasta qué punto determinados discursos de odio siguen encontrando altavoz en redes cuando una figura pública se aleja del modelo normativo más conservador.

Noticias relacionadas

Frente a esa avalancha de mensajes, también han aparecido voces que han salido en defensa del soltero de ‘La isla de las tentaciones’: "Este chaval está reconociendo (de forma indirecta) que es bi y lo que hacéis es reíros de su orientación sexual y con quien se acuesta, Vaya sociedad, luego nos quejamos que los tíos no quieran salir del armario". El caso ha reactivado además un debate recurrente sobre la presión social que todavía existe en torno a la bisexualidad y la relación entre masculinidad y salida del armario. El tuit de presentación que ha subido la cadena a la conocida red social ya cuenta con más de 4 millones de impresiones, con numerosos retuits, citas y "me gusta".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
  2. La Generalitat ya incentiva a los centros médicos que acorten las bajas de pacientes, pese a las críticas
  3. Los diagnósticos de cáncer de colon se disparan un 40% en menores de 50 años
  4. Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial
  5. El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
  6. Estos son los cinco gráficos que explican por qué los mayores de 55 años se consolidan como motor económico
  7. El pequeño pueblo del Pirineo que ha logrado atraer a 35 nuevos vecinos con vivienda pública y acuerdos con propietarios privados: casi 200 habitantes y un alcalde comprometido
  8. Ernie, el único gorila nacido en España en 2025, da sus primeros pasos

Oleada de transfobia hacia Joan, un soltero de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' tras filtrarse un video íntimo

Oleada de transfobia hacia Joan, un soltero de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' tras filtrarse un video íntimo

Sánchez moviliza para su cumbre progresista de Barcelona a Lula, Petro y la oposición a Trump

Sánchez moviliza para su cumbre progresista de Barcelona a Lula, Petro y la oposición a Trump

Barcelona estrena un parque infantil en un solar abandonado entre medianeras en Gràcia

Barcelona estrena un parque infantil en un solar abandonado entre medianeras en Gràcia

¿Qué hace una lesbiana como tú en un convento como este? Sobre monjas, Rosalía y el heteropesimismo

¿Qué hace una lesbiana como tú en un convento como este? Sobre monjas, Rosalía y el heteropesimismo

Balde y Koundé se ejercitan parcialmente con el grupo en la vuelta al trabajo del Barça

Balde y Koundé se ejercitan parcialmente con el grupo en la vuelta al trabajo del Barça

Colchón, manta, almohada y peluches: la aerolínea que ofrece asientos cama en clase turista

Colchón, manta, almohada y peluches: la aerolínea que ofrece asientos cama en clase turista

Los mejores planes de Semana Santa en Barcelona: jardines secretos, rincones que no salen en las guías y actividades gratis

Los mejores planes de Semana Santa en Barcelona: jardines secretos, rincones que no salen en las guías y actividades gratis

Vídeo | Segunda jornada de la Copa de España de Escalada en Cáceres