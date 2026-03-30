Kiko Jiménez pone a Nagore Robles frente al espejo tras fichar como concursante de 'Supervivientes' y haber sido muy crítica como colaboradora

La incorporación de Nagore Robles a ‘Supervivientes 2026’ no ha tardado en generar controversia dentro del universo del programa. Su fichaje como nueva concursante, anunciado en ‘Conexión Honduras’, la suma a una edición ya en marcha, un detalle que ha reactivado el debate habitual sobre las ventajas físicas y estratégicas de quienes aterrizan en Honduras varias semanas después que el resto del casting.

Una de las reacciones más sonadas ha sido la de Kiko Jiménez, que no ha ocultado en Instagram su reparo ante este movimiento del reality. El colaborador escribió: “Tendría que haber entrado desde el principio y como fichaje estrella, ahora tarde y con ventaja, aún así veremos si da la talla después de lo crítica que ha sido siempre, ¡de momento promete!”. Su comentario puso el foco en una idea muy concreta: la contradicción entre la dureza con la que Nagore ha analizado durante años a otros concursantes y el hecho de aceptar ahora una entrada tardía.

Nagore no dejó pasar el mensaje y respondió desde el mismo terreno. La nueva concursante contestó así: “Uy, hay un poco de comentario en tú rencor. Yo hubiera entrado desde el principio, pero de momento no soy directora de casting. Prometo no decepcionar”. Con esa réplica, la colaboradora trató de desvincularse de la decisión del formato sobre el momento de su entrada y defendió su fichaje una vez empezado el concurso.

La polémica tiene además un precedente muy claro. En abril de 2024, cuando Telecinco le ofreció incorporarse a ‘Supervivientes’ como sustituta de Carmen Borrego, Nagore rechazó la propuesta tras varios días de reflexión. Entonces dejó clara su postura al explicar que no quería arrancar la aventura con el concurso ya avanzado y defendió: “Creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y muy buena concursante como para empezar desde el día uno”. Aquel argumento es el que ahora se le ha vuelto en contra tras confirmarse su salto a la edición de 2026 en circunstancias parecidas.

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En 2024, su negativa se interpretó como una forma de proteger el valor competitivo de una posible participación futura. Dos años después, en cambio, Nagore sí ha aceptado incorporarse con la convivencia ya rodada, algo que muchos espectadores leen como un giro evidente respecto a aquel discurso. Aun así, su entrada también refuerza la idea de que Telecinco la considera uno de los grandes reclamos de la edición.