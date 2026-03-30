Javier Ruiz, indignado ante la comisión de Investigación del PP sobre RTVE en el Senado: "Molesta que no cantemos el Cara al Sol"

Esta mañana se ha vivido un momento de tensión en el programa 'Mañaneros 360', pues Javier Ruiz ha reaccionado en directo a la intención del PP de crear una comisión de Investigación en el Senado sobre la gestión directiva y patrimonial de RTVE, así como el cumplimiento de servicio público de la corporación.

Desde la Cámara Alta, la portavoz de los populares, Alicia García, ha llamado "Telepedro" a TVE por "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias" que a su juicio está padeciendo la televisión pública desde que Pedro Sánchez es el líder del Ejecutivo.

Ruiz se ha hecho eco de la noticia en 'Mañaneros 360' y el primero en reaccionar fue Antón Losada, uno de los colaboradores habituales: "Te lo advertí. Llevo tiempo diciendo que acabaríamos compareciendo en el Senado y vamos camino de", ha comunicado.

Por su parte, el presentador ha defendido la labor de la corporación y ha ido desmontando con argumentos la citación del PP: "Si lo que les preocupa es la gestión patrimonial, RTVE acaba de presentar un superávit de 55 millones de euros. Y si lo que les preocupa es la audiencia, TVE está en máximos en décadas en franjas como esta. A lo mejor lo que les preocupa que haya audiencia, porque no seguimos el dictado de Génova. No pasamos limpio el argumentario del PP, ni de ningún partido".

Además, Ruiz ha entrado de lleno en la batalla ideológica y se ha preguntado qué pasa con las televisiones autonómicas allí donde gobiernan los populares: "Ya que estamos para dar lecciones: Telemadrid tiene un 4,6% de cuota de pantalla y bajando. Y TVG, un 7,4%, mínimo histórico. Si vamos a dar lecciones de gestión, hay que saber gestionar. Para que haya servicio público tiene que haber público... y ahora lo hay".

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Para terminar, el presentador ha defendido la "pluralidad" de su propio espacio y de la cadena, pero sin "recitar argumentarios" de los partidos: "Si rebobinan 15 minutos verán que hemos sido críticos con el escudo social, pero eso se silencia. La narrativa pasa por encima de la verdad y dicen que esto es TelePedro", se ha quejado. "Lo que el PP y Vox están pidiendo no es lanzallamas, motosierra o bomba nuclear. Nos están pidiendo que leamos lo que ellos sí escriben, y aquí, ni de un lado ni de otro. Lo que parece molestar a la ultraderecha es que no cantemos el Cara al Sol, pero no hemos firmado para eso", ha concluido el periodista.