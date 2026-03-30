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¿Podrán resistirse?

‘La isla de las tentaciones 10’ presenta a sus ocho solteras: así son las mujeres que pondrán a prueba a los chicos

Estudiantes, dependientas, una au pair, una higienista dental e incluso dos hermanas forman el nuevo grupo de tentadoras de la décima edición.

Solteras de 'La isla de las tentaciones 10'

Solteras de 'La isla de las tentaciones 10' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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‘La isla de las tentaciones 10’ ya ha desvelado quiénes serán las solteras que convivirán con los chicos en esta nueva edición. El reality ha puesto nombre y cara a ocho mujeres que aterrizan en República Dominicana con perfiles muy distintos, pero con una misma intención: agitar desde el primer día la villa masculina y hacerse hueco en una edición que ya calienta motores. 

Entre las nuevas tentadoras aparece Fátima, una almeriense de 27 años que trabaja como higienista dental y que se presenta con un perfil muy seguro de sí mismo. También estará Shalim, estudiante de marketing de 23 años nacida en Gibraltar, que presume de carisma, mezcla de culturas y experiencia en romances con rostros conocidos del Reino Unido. A ellas se suma Ainhoa, cordobesa de 23 años afincada en Nueva York como au pair, que se define como intensa, celosa y muy clara con el tipo de chico que le atrae. 

El casting femenino se completa con Jokebed, dependienta de 23 años de Figueres; Lucía, malagueña de 22 años, también dependienta, que se vende como una tentación sin filtros; y Andrea, una joven de 20 años de Lleida que opositora a Mosso d’Esquadra y que llega tras dos años soltera. A ellas se suman además Laura y María, dos hermanas de Granada que participarán juntas en la experiencia y que introducen uno de los perfiles más llamativos de esta edición. Laura tiene 28 años, trabaja como granjera y busca a alguien que encaje con su vida en el campo, mientras que María, de 21, afronta el programa como una aventura nueva tras un año soltera. 

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La selección de mujeres se ha dado a conocer en ‘Rumbo a La isla de las tentaciones’, el espacio previo con el que Mediaset Infinity ya empieza a preparar el terreno para el estreno del reality. Y, viendo el tono de las cartas de presentación, todo apunta a que la villa de los chicos no tardará en convertirse en uno de los grandes focos de esta décima edición. Entre personalidades fuertes, frases impactantes para el público y perfiles muy distintos entre sí, el reality ya tiene lista a su nueva hornada de solteras. 

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