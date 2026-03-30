Expulsado definitivo en 'Supervivientes' ayer: Nagore Robles, nueva participante del programa

‘Supervivientes 2026: Conexión Honduras’ ya tiene a su primera expulsada definitiva. La gala de este domingo, 29 de marzo, resolvió el futuro de los cuatro habitantes de Playa Destino, donde permanecían Marisa Jara, Darío, Borja y Gabriela Guillén a la espera de conocer quién abandonaba por completo el concurso.

Antes de la decisión final, Borja consiguió asegurar su permanencia tras imponerse en la prueba de la noche, mientras que Darío fue el siguiente en salvarse. El desenlace quedó así en manos de Marisa y Gabriela, y la audiencia decidió que la salvada fuera esta última, por lo que Marisa se convirtió en la primera expulsada definitiva de la edición. La ya exconcursante recibió la noticia con alivio, en línea con el deseo que venía expresando desde días atrás de volver a casa.

La gala dejó además otro frente abierto con la situación de Alberto Ávila, evacuado por problemas en el muñón de su pierna. Sandra Barneda conectó con él para conocer su estado y el concursante dejó clara su intención de seguir: “No voy a abandonar hasta que lo diga el médico”. El programa leyó después el parte médico, que apunta a una infección que obliga a mantener tratamiento antibiótico y a resguardarlo de la lluvia, con su continuidad todavía pendiente de evolución en las próximas horas. Es decir, su futuro en el reality sigue sin estar cerrado.

Pero si hubo un gran golpe de efecto en la entrega fue la entrada sorpresa de Nagore Robles como nueva concursante. Telecinco había jugado durante días con el misterio y fue finalmente Sandra Barneda quien anunció en directo su incorporación. La colaboradora vasca llegó al plató reivindicando su fichaje con una frase que ya resume el tono con el que aterriza en la edición: “Voy a ganar ‘Supervivientes 2026’, te lo prometo”. También defendió que entrar más tarde que el resto no supone un problema para ella, en un estreno que agitó inmediatamente la conversación en redes y en plató.

Su entrada, sin embargo, no ha pasado desapercibida por otro motivo. Hace justo dos años, Nagore había explicado públicamente que rechazó incorporarse a ‘Supervivientes 2024’ como sustituta una vez arrancado el concurso, porque consideraba que entrar más tarde le restaría mérito. Ahora, en cambio, ha aceptado sumarse a la aventura ya avanzada, convirtiendo su cambio de postura en uno de los temas más comentados tras la gala.

Noticias relacionadas

Con todo, ‘Conexión Honduras’ cumplió con lo que venía cebando desde el jueves y dejó una noche de movimientos decisivos. El concurso ya ha perdido a su primera expulsada definitiva tras los abandonos de Álex Ghita y Alejandra de la Croix, mantiene en el aire la continuidad de Alberto Ávila por motivos médicos y suma ahora a Nagore Robles como nueva baza para sacudir la convivencia. La edición, por tanto, entra en una nueva fase justo cuando Telecinco empieza a mover piezas para reordenar por completo el tablero.