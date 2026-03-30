Esperanza Aguirre se reafirma y vuelve a reprochar a Rojoy el auge de Vox por su gestión en 2011: "Incumplió el programa electoral"

Esperanza Aguirre ha lanzado un reproche a Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España durante los años 2011 y 2018 y le ha responsabilizado del auge de Vox y la ultraderecha en la actualidad por el incumplimiento de su programa electoral durante la primera legislatura como Presidente.

Lo ha hecho en 'En boca de todos', después de afirmar en una entrevista en El Periódico que "Vox existe porque Mariano Rajoy incumplió nuestro programa electoral entero". De este modo, Nacho Abad conectó con la política para que desarrollase estas declaraciones, algo que Aguirre no dudó en reafirmar.

"Políticamente, yo le reprocho que el programa electoral con el que conseguimos 186 escaños, un récord absoluto, pues decidió incumplirlo. Íbamos a bajar los impuestos y los subimos, íbamos a derogar la Ley de Memoria Histórica y no lo hicimos...", destacó, no sin antes aclarar que su relación con el expresidente es "muy buena".

Después, y tras un breve fallo técnico, Aguirre continuó su argumentario: "Íbamos a impedir por la Ley Electoral que un grupo que tuviera menos del 5% de los votos gobernara en España, como está pasando ahora". Además, la que fuera participante de 'Mask Singer' destacó el incumplimiento que para ella fue "más grave", la propuesta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que los políticos no pudieran ser juzgados por magistrados que ellos mismos habían nombrado con anterioridad.

Noticias relacionadas

Para la madrileña, estos incumplimientos fueron el nacimiento de Vox, hoy tercera fuerza en España: "No cumplimos nada en mi opinión". Por último, Aguirre ha excusado a Rajoy porque, según ella, "quería era evitar que entraran en España los Hombres de Negro" a diferencia de otros países donde en opinión de Aguirre ahora están mejor (se refiere a Grecia, Portugal e Irlanda) porque "los recortes que se hicieron" se los "achacaron a la UE y no a sus Gobiernos".