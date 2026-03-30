Sábado 28 marzo
Audiencias TV | 'Atrapa un millón' lidera el sábado frente a 'Got Talent' y el cine impulsa a Cuatro
Antena 3 se impone en el prime time mientras Telecinco mejora con su semifinal y La 1 destaca con el cine y la mañana.
El sábado 28 de marzo dejó un liderazgo claro para Antena 3 en el prime time. 'Atrapa un millón' fue la opción más vista de la noche al firmar un 11,2% de cuota de pantalla y reunir a 1.077.000 espectadores de media.
En Telecinco, la primera semifinal de 'Got Talent' mejoró sus resultados y alcanzó un 9,8% de share con 857.000 espectadores, manteniéndose como una de las principales ofertas de la noche. Por su parte, en laSexta, 'laSexta Xplica' firmó un 6,9% de cuota y 543.000 espectadores.
El cine también tuvo un papel destacado en la jornada. En La 1, 'Ocean’s Eleven' fue la película más vista del día con un 13% de share y 1.089.000 espectadores en la sobremesa. Además, 'D Corazón' superó el doble dígito en la mañana al firmar un 10,3% de cuota y 555.000 espectadores.
En Cuatro, la oferta cinematográfica dejó buenos resultados a lo largo del día. Por la tarde, 'Terminator: Destino oscuro' alcanzó un 6,9% de share y 580.000 espectadores, mientras que 'SkyFire' firmó un 6,5% y 495.000 espectadores. Ya en el prime time, 'Guardianes de la galaxia Vol. 3' destacó con un 9% de cuota de pantalla y 775.000 espectadores.
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