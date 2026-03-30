Audiencias TV ayer | La nueva película de Indiana Jones en La 1 lidera el domingo frente a 'Supervivientes'

La noche del domingo 29 de marzo fue para La 1. La emisión de 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' se convirtió en la opción más vista del día en televisión al firmar un 12,3% de cuota de pantalla y reunir a 1.345.000 espectadores de media. Cerca queda Telecinco, con 'Supervivientes: Conexión Honduras', que mantuvo su buen rendimiento y firmó su segundo mejor dato en espectadores de la temporada con un 12,2% de share y 969.000 espectadores, consolidándose como una de las principales apuestas de la noche.

En Antena 3, la serie 'Una nueva vida' se quedó cerca del doble dígito al registrar un 9,9% de cuota de pantalla y 966.000 espectadores de media, manteniéndose como alternativa sólida en la franja, a la vez que en Cuatro, 'Cuarto milenio' cerró la semana con su mejor resultado de las últimas tres, al firmar un 6,1% de share y 661.000 espectadores. En laSexta, la película 'Batman vs Superman: El amanecer de la justicia' registró un 3,8% de cuota de pantalla y reunió a 365.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”: 1.345.000 (12,3%)

Cine “Braveheart”: 387.000 (8,5%)

Antena 3

Una nueva vida: 966.000 (9,9%)

Telecinco

Supervivientes. Conexión Honduras: 969.000 (12,2%)

laSexta

El taquillazo “Batman vs Superman: El amanecer de la justicia”: 365.000 (3,8%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 495.000 (4,4%)

Cuarto milenio: 661.000 (6,1%)

La 2

Imprescindibles: 278.000 (2,3%)

Zero dramas: 236.000 (2,2%)

Tesoros de la tele: 116.000 (2,2%)

LATE NIGHT

Antena 3

Una nueva vida: 172.000 (4,6%)

laSexta

Cine “Tornado magnético”: 114.000 (3,5%)

Cuatro

Cuarto milenio: 252.000 (6,1%)

La 2

Rescate en las profundidades: 51.000 (2,2%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “El juez”: 1.134.000 (12,6%)

Sesión de tarde 2 “El jurado”: 945.000 (10,8%)

Aquí la Tierra: 1.096.000 (11,5%)

Antena 3

Multicine “La desaparición de Hortense”: 1.053.000 (11,7%)

Multicine 2 “Enamorada de un extraño”: 840.000 (9,6%)

Multicine 3 “Cocinando con amor”: 654.000 (7,1%)

Telecinco

Fiesta: 717.000 (8,1%)

¡Allá tú!: 901.000 (9,6%)

laSexta

La Roca: 425.000 (4,8%)

Cuatro

Home Cinema "Terminator Salvation": 594.000 (6,6%)

Home Cinema 2 “Volcano”: 488.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 363.000 (4,1%)

Grandes documentales: 179.000 (2%)

Documentales de La 2: 200.000 (2,3%)

España sin asfalto: 143.000 (1,6%)

Crecemos juntas: 157.000 (1,7%)

Ríos: 253.000 (2,4%)

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 274.000 (15,1%)

Viaje al centro de la tele: 421.000 (11,1%)

D Corazón: 558.000 (10,2%)

Antena 3

Los más…: 53.000 (3,7%)

Los más…: 63.000 (1,8%)

El 1%: 139.000 (3,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 254.000 (6,2%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 423.000 (9,3%)

La ruleta de la suerte: 1.094.000 (17%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 45.000 (3,5%)

Got Talent España: 209.000 (6,6%)

El precio justo: 286.000 (7%)

El precio justo: 397.000 (6,5%)

laSexta

Equipo de investigación: 15.000 (1,9%)

Aruser@s weekend: 161.000 (9,1%)

Equipo de investigación: 238.000 (7%)

Equipo de investigación: 240.000 (6,4%)

Equipo de investigación: 266.000 (6,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 18.000 (2,4%)

¡Toma salami!: 19.000 (2,2%)

Volando voy: 118.000 (7,8%)

Volando voy: 288.000 (9,2%)

Viajeros Cuatro: 322.000 (8,7%)

Viajeros Cuatro: 419.000 (9,9%)

La 2

Los conciertos de La 2: 10.000 (1,3%)

Buenas noticias TV: 21.000 (1,7%)

Shalom: 36.000 (2,3%)

Últimas preguntas: 37.000 (1,9%)

El día del señor: 193.000 (6%)

Pueblo de Dios: 157.000 (4,2%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 134.000 (3,5%)

Flash moda: 92.000 (2,2%)

RTVE responde: 52.000 (1,1%)

El escarabajo verde: 39.000 (0,6%)

Saber y ganar: Fin de semana: 97.000 (1,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.030.000 (24%)

Telediario 1: 1.144.000 (13,5%)

Noticias Cuatro 1: 665.000 (10,9%)

laSexta Noticias 14h: 493.000 (8,1%)

Informativos Telecinco 15h: 663.000 (7,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.481.000 (13,4%)

Telediario 2: 1.472.000 (13,3%)

Informativos Telecinco 21h: 867.000 (7,9%)

laSexta Noticias 20h: 662.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 522.000 (5,6%)

RANKING

Diario: La 1 (11,5%), Antena 3 (10%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,3%), laSexta (4,8%), La 2 (2,6%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,5%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%).