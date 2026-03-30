Domingo 29 marzo
Audiencias TV ayer | La nueva película de Indiana Jones en La 1 lidera el domingo frente a 'Supervivientes'
La 1 se impone con el cine mientras Telecinco firma su segundo mejor dato con 'Conexión Honduras'.
La noche del domingo 29 de marzo fue para La 1. La emisión de 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' se convirtió en la opción más vista del día en televisión al firmar un 12,3% de cuota de pantalla y reunir a 1.345.000 espectadores de media. Cerca queda Telecinco, con 'Supervivientes: Conexión Honduras', que mantuvo su buen rendimiento y firmó su segundo mejor dato en espectadores de la temporada con un 12,2% de share y 969.000 espectadores, consolidándose como una de las principales apuestas de la noche.
En Antena 3, la serie 'Una nueva vida' se quedó cerca del doble dígito al registrar un 9,9% de cuota de pantalla y 966.000 espectadores de media, manteniéndose como alternativa sólida en la franja, a la vez que en Cuatro, 'Cuarto milenio' cerró la semana con su mejor resultado de las últimas tres, al firmar un 6,1% de share y 661.000 espectadores. En laSexta, la película 'Batman vs Superman: El amanecer de la justicia' registró un 3,8% de cuota de pantalla y reunió a 365.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”: 1.345.000 (12,3%)
Cine “Braveheart”: 387.000 (8,5%)
Antena 3
Una nueva vida: 966.000 (9,9%)
Telecinco
Supervivientes. Conexión Honduras: 969.000 (12,2%)
laSexta
El taquillazo “Batman vs Superman: El amanecer de la justicia”: 365.000 (3,8%)
Cuatro
Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 495.000 (4,4%)
Cuarto milenio: 661.000 (6,1%)
La 2
Imprescindibles: 278.000 (2,3%)
Zero dramas: 236.000 (2,2%)
Tesoros de la tele: 116.000 (2,2%)
LATE NIGHT
Antena 3
Una nueva vida: 172.000 (4,6%)
laSexta
Cine “Tornado magnético”: 114.000 (3,5%)
Cuatro
Cuarto milenio: 252.000 (6,1%)
La 2
Rescate en las profundidades: 51.000 (2,2%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “El juez”: 1.134.000 (12,6%)
Sesión de tarde 2 “El jurado”: 945.000 (10,8%)
Aquí la Tierra: 1.096.000 (11,5%)
Antena 3
Multicine “La desaparición de Hortense”: 1.053.000 (11,7%)
Multicine 2 “Enamorada de un extraño”: 840.000 (9,6%)
Multicine 3 “Cocinando con amor”: 654.000 (7,1%)
Telecinco
Fiesta: 717.000 (8,1%)
¡Allá tú!: 901.000 (9,6%)
laSexta
La Roca: 425.000 (4,8%)
Cuatro
Home Cinema "Terminator Salvation": 594.000 (6,6%)
Home Cinema 2 “Volcano”: 488.000 (5,6%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 363.000 (4,1%)
Grandes documentales: 179.000 (2%)
Documentales de La 2: 200.000 (2,3%)
España sin asfalto: 143.000 (1,6%)
Crecemos juntas: 157.000 (1,7%)
Ríos: 253.000 (2,4%)
MAÑANA
La 1
Fin de semana 24h: 274.000 (15,1%)
Viaje al centro de la tele: 421.000 (11,1%)
D Corazón: 558.000 (10,2%)
Antena 3
Los más…: 53.000 (3,7%)
Los más…: 63.000 (1,8%)
El 1%: 139.000 (3,7%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 254.000 (6,2%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 423.000 (9,3%)
La ruleta de la suerte: 1.094.000 (17%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 45.000 (3,5%)
Got Talent España: 209.000 (6,6%)
El precio justo: 286.000 (7%)
El precio justo: 397.000 (6,5%)
laSexta
Equipo de investigación: 15.000 (1,9%)
Aruser@s weekend: 161.000 (9,1%)
Equipo de investigación: 238.000 (7%)
Equipo de investigación: 240.000 (6,4%)
Equipo de investigación: 266.000 (6,2%)
Cuatro
¡Toma salami!: 18.000 (2,4%)
¡Toma salami!: 19.000 (2,2%)
Volando voy: 118.000 (7,8%)
Volando voy: 288.000 (9,2%)
Viajeros Cuatro: 322.000 (8,7%)
Viajeros Cuatro: 419.000 (9,9%)
La 2
Los conciertos de La 2: 10.000 (1,3%)
Buenas noticias TV: 21.000 (1,7%)
Shalom: 36.000 (2,3%)
Últimas preguntas: 37.000 (1,9%)
El día del señor: 193.000 (6%)
Pueblo de Dios: 157.000 (4,2%)
Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 134.000 (3,5%)
Flash moda: 92.000 (2,2%)
RTVE responde: 52.000 (1,1%)
El escarabajo verde: 39.000 (0,6%)
Saber y ganar: Fin de semana: 97.000 (1,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.030.000 (24%)
Telediario 1: 1.144.000 (13,5%)
Noticias Cuatro 1: 665.000 (10,9%)
laSexta Noticias 14h: 493.000 (8,1%)
Informativos Telecinco 15h: 663.000 (7,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.481.000 (13,4%)
Telediario 2: 1.472.000 (13,3%)
Informativos Telecinco 21h: 867.000 (7,9%)
laSexta Noticias 20h: 662.000 (7,1%)
Noticias Cuatro 2: 522.000 (5,6%)
RANKING
Diario: La 1 (11,5%), Antena 3 (10%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,3%), laSexta (4,8%), La 2 (2,6%).
Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,5%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,1%).
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