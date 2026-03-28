Marina Rivers apunta alto en Mediaset tras presentar 'Warrior games' y colaborar en 'Todo es mentira': "Un formato como 'Supervivientes' me parecería increíble"

Marina Rivers continúa apuntalando poco a poco su carrera televisiva. Tras consolidarse como una de las creadoras de contenido de referencia en la redes sociales, la joven dio su gran salto a la pequeña pantalla como concursante de 'Masterchef Celebrity', donde consiguió un meritorio segundo puesto, para posteriormente debutar como presentadora de la mano de Mediaset con el formato digital 'Warrior Games'.

Esta experiencia fue tan positiva, que el grupo de Telecinco y Cuatro le propuso una nueva oportunidad como colaboradora en 'Todo es mentira', junto a Risto Mejide, aprovechando su curiosidad e interés por la política y que está apunto de culminar su carrera de derecho.

Sin embargo, la influencer no se pone límites y aprovechando que recientemente acudió como invitada a la quinta edición de Nevalia, el festival de invierno organizado por Ron Barceló, habló con YOTELE del paso adelante que le gustaría dar en el futuro en su trayectoria en televisión.

"Después de lo que he hecho este año pasado, me gustaría seguir probando cosas que sean nuevas para mi. Estoy abierta a escuchar cualquier propuesta que sea interesante. A nivel de presentar, estar en un formato grande como 'Supervivientes' me parecería increíble. Creo que es muy duro y no sé si en este momento estaría preparada, pero en un futuro me encantaría estarlo y probar algo así. Ahora acaban de cambiar de presentadora en Honduras con la llegada de María Lamela, que creo que lo está haciendo muy bien. La verdad es que me encantaría probar en ese papel. Creo que es muy duro y no sé si en este momento estaría preparada, pero en un futuro me encantaría estarlo y probar algo así", asegura.

Mientras llega esa oportunidad, Marina Rivers sigue explorando otras colaboraciones y ya se ha dejado ver también en Atresmedia, participando en un reportaje de 'Equipo de investigación’ con Gloria Serra sobre los perfiles que acosas y ejercen violencia en las redes sociales. También ha aparecido en TVE de la mano de 'Zero dramas', el talk show de La 2 presentado por Loles León.

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Aunque no es una mujer que se suele poner límite, Rivers sí es consciente de sus limitaciones y descarta por completo dar el paso al mundo de la interpretación:"No me veo ahí, pero un cameo cortito y haciendo de mí misma, sí que lo haría".