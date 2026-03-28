Audiencias TV ayer: El España - Serbia arrasa, 'El Desafío' lidera después y el cine de La 1 supera a 'De viernes'

El amistoso entre España y Serbia le dio una alegría anoche a La 1. La televisión pública lideró el viernes gracias al partido de selecciones que marcó una gran 25% y 2.759.000 espectadores entre las 21:00 y las 22:52 horas.

Un dato que posiblemente hizo mella en la final de 'El Desafío', que a pesar de que lidera a partir de esa hora, lo hace con la última gala menos vista de su historia y también la que menor cuota consigue con un 15,4% y 1.244.000 seguidores.

Finales de 'El Desafío'

'El Desafío 1': 20,1% y 2.822.000

'El Desafío 2':18% y 1.832.000

'El Desafío 3':18,6% y 2.011.000

'El Desafío 4': 15,6% y 1.574.000

'El Desafío 5': 17,5% y 1.627.000

'El Desafío 6': 15,4% y 1.244.000

En segunda opción encontramos a La 1, impulsada por el fútbol y por su cambio de programación. La pública acertó al retirar 'Trivial Pursuit' y en su lugar emitir la cinta 'Indiana Jones y la última cruzada', logrando doblar sus datos con un 13,1% y 1.090.000 televidentes.

Por su parte, 'De viernes' siguió una estrategia distinta y dividió su programa en dos partes. La primera, contra el fútbol hasta casi las 23:00 horas, se conformó con un 7,7% y 871.000 espectadores, mientras que la segunda ocupó el resto de la noche con un 12,7% y 855.000 seguidores.

PRIME TIME

La 1

Fútbol: España - Serbia: 25% y 2.759.000

Aventura Jones: Indiana Jones y la última cruzada: 13,1% y 1.090.000

Antena 3

El Desafío: 15,4% y 1.244.000

Telecinco

De Viernes: 7,7% y 871.000 / 12,7% y 855.000

Cuatro

First Dates: 4,7% y 495.000 / 6,5% y 729.000

El Blockbuster: Morbius: 5,9% y 510.000

laSexta

laSexta Clave: 5% y 507.000

laSexta Columna: 5,9% y 660.000

Equipo de Investigación: 5,8% y 611.000 / 5% y 394.000

La 2

Cifras y letras: 4,1% y 438.000 / 5,2% y 590.000

Plano general: 2,2% y 251.000

Historias de nuestro cine: 3,3% y 267.000

LATE NIGHT

La 1

Plan de c1ne: Godzilla vs Kong: 7,7% y 268.000

Antena 3

El Desafío: 7,2% y 207.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,6% y 283.000 / 7,6% y 213.000

Cuatro

Cine Cuatro: 5,6% y 216.000

TARDE

La 1

Directo al grano: 10,7% y 851.000

Valle Salvaje: 10,1% y 698.000

La promesa: 12,5% y 851.000

Malas lenguas: 10,7% y 808.000

Aquí la tierra: 12,1% y 1.020.000

Previa fútbol: España - Serbia: 12,6% y 1.180.000

Antena 3

Sueños de libertad: 13,6% y 1.141.000

Y Ahora Sonsoles: 10% y 708.000

Pasapalabra: 19,9% y 1.723.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,2% y 712.000

El diario de Jorge: 10,5% y 730.000

Allá tú: 10,3% y 878.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,7% y 527.000

Lo sabe, no lo sabe: 6,1% y 422.000

laSexta

Zapeando: 5,5% y 455.000

Más Vale Tarde: 6,1% y 428.000

La 2

El Cazador: 2,1% y 172.000

Saber y ganar: 5,9% y 508.000

Grandes documentales: 3,3% y 255.000

Malas lenguas: 7% y 477.000

Sukha: 2,2% y 172.000

Trivial Pursuit: 2,4% y 226.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 20,8% y 414.000

Mañaneros 360: 15,1% y 453.000 / 11,1% y 834.000

Antena 3

Espejo Público: 11,9% y 299.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,1% y 691.000

La ruleta de la suerte: 21,2% y 1.448.000

Telecinco

La mirada crítica: 9% y 166.000

El programa de Ana Rosa: 14,3% y 327.000

Vamos a ver: 14,1% y 454.000

El precio justo: 10,9% y 679.000

laSexta

Aruser@s: 12,7% y 194.000 / 12,8% y 275.000

Al Rojo vivo: 7,6% y 261.000

Cuatro

Alerta cobra: 1% y 18.000 / 1,5% y 32.000

En boca de todos: 7,6% y 229.000

La 2

El Cazador: 1,6% y 85.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,3% y 2.046.000

Telediario 1: 13,9% y 1.219.000

Informativos Telecinco 15H: 10,4% y 914.000

laSexta Noticias 14H: 9% y 678.000

Noticias Cuatro 1: 7,4% y 489.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 15,8% y 1.645.000

Informativos Telecinco 21H: 8,5% y 883.000

laSexta Noticias 20H: 8,1% y 665.000

Noticias Cuatro 2: 6,1% y 498.000

RANKING

Diario: La 1 (14,6%), Antena 3 (13,9%), Telecinco (10,3%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,4%).

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Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,2%).