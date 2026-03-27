Verónica Dulanto releva a Patricia Pardo como presentadora de 'Vamos a ver' en Telecinco durante la Semana Santa

Patricia Pardo se ausentará en los próximos días de su puesto de trabajo en Telecinco como presentadora de 'Vamos a ver' para tomarse unos días de vacaciones aprovechando la Semana Santa. En este periodo, será sustituida por Verónica Dulanto, según ha conocido en exclusiva YOTELE. El magacín matinal de Telecinco se emitirá todos los días de la semana que viene, exceptuando el 3 de abril, Viernes Santo.

La periodista ya formó parte del espacio producido por Unicorn Content la temporada pasada, cuando lo presentaba Joaquín Prat. De septiembre a febrero estuvo al frente de la sección de crónica social y realities, hasta su incorporación a 'Tardear' en sustitución de Ana Rosa Quintana, donde formó tándem con Frank Blanco hasta el final definitivo del programa. Desde entonces, ha estado fuera de la pantalla esperando nuevo destino.

Sin embargo, este pasado lunes Mediaset hizo oficial que Verónica Dulanto volvería de manera inminente a Telecinco para presentar 'Visto lo visto', un nuevo espacio producido por Cuarzo (Banijay Iberia) que se emitirá en el acceso a la sobremesa de los sábados y los domingos.

El nuevo formato intentará trasladar a la televisión la fórmula del éxito de las redes sociales: imágenes virales vinculadas a la actualidad, en formato corto, con un enfoque directo e impactante, junto a reportajes y contenidos que vendrán de la mano de un equipo de reporteros desplazados hasta el lugar de la noticia.

'Visto lo visto' se estrenará justo después de las vacaciones de Semana Santa, en sustitución de 'El precio justo'. El concurso presentado por Carlos Sobera no ha logrado los mismos buenos resultados en fin de semana que en su emisión de lunes a viernes, por lo que la dirección de Mediaset ha decidido cancelar sus emisiones y volver a apostar por el directo los sábados y los domingos como telonero de Informativos Telecinco de las 15:00 horas, tras el abrupto final de 'Vaya fama'.

Pero antes de este estreno, Verónica Dulanto volverá a la cadena para presentar desde este lunes los cuatro programas de 'Vamos a ver' de la próxima semana, que enlazará pocos días después con el nuevo 'Visto lo visto'.

Después de muchos años trabajando como reportera en programas como 'El programa de Ana Rosa' o 'En el punto de mira', Verónica Dulanto comenzó a trabajar como presentadora, primero como sustituta en 'El programa del verano' y 'Ya es mediodía' y después como titular en 'Ya es verano', 'Cuatro al día' y 'Tiempo al tiempo'. Mediaset le dio la oportunidad de saltar al prime time con las galas de Nochebuena y Nochevieja de Telecinco durante varios años. También ha sido el relevo de Emma García en 'Fiesta' durante dos veranos.

Así es 'Visto lo visto', el nuevo programa de actualidad presentado por Verónica Dulanto

Ágil, visual, impactante y conectado con los temas que interesan a la audiencia con el ritmo y la viralidad propios de las redes sociales. Así define Mediaset en su comunicado de prensa cómo será ‘Visto lo visto’, eluevo programa de actualidad que emitirá Telecinco en su franja de acceso a la sobremesa de los fines de semana y que estará presentado por Verónica Dulanto.

El programa estará producido por Cuarzo (Banijay Iberia) y se emitirá antes de Informativos Telecinco de las 15:00 horas. Trasladará a la televisión el tipo de consumo de contenidos que se lleva cabo en redes sociales a través de imágenes virales vinculadas a la actualidad, en formato corto, con un enfoque directo e impactante y un ritmo trepidante.

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Además, el programa, cuya puesta en escena estará dominada por una gran pantalla de nueve metros cuadrados, contará en momentos clave con un prescriptor para aportar contexto y ofrecer nuevas claves que amplíen la visión del espectador. Por otro lado, el programa contará con un equipo de reporteros desplazados a los escenarios de las principales noticias.