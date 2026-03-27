Sonsoles Ónega acerca posturas con Ana Rosa y desvela el problema que tuvo con su sueldo en Telecinco: "Cobraba como reportera cuando presentaba"

Sonsoles Ónega ha vuelto a mirar a su pasado en Mediaset y lo ha hecho con una confesión que no ha pasado desapercibida. En su entrevista en ‘Menudo cuadro’, el videopodcast de RTVE Play en el que charló con Carlota Corredera, David Andújar y David Insua, la actual presentadora de Antena 3 repasó su salida de Telecinco y dejó un detalle hasta ahora poco conocido sobre sus primeros pasos como conductora en la cadena. En plena promoción de su novela ‘Llevará tu nombre’, Ónega habló de aquella etapa marcada por la exposición televisiva, los cambios profesionales y también por una situación contractual que, según relató, tardó en resolverse.

Fue Corredera quien recuperó una conversación de pasillo que ambas mantuvieron cuando Sonsoles ya se había puesto al frente de ‘Ya es mediodía’. La exconductora de ‘Sálvame’ recordó que entonces la periodista le confesó, con cierta incomodidad, que seguía teniendo condiciones laborales de su etapa anterior: "Me vio por los pasillos y me dijo '¿Sabes que no estoy cobrando como presentadora? Aún estaba cobrando su sueldo como reportera".

Ónega no desmintió ese episodio y fue un paso más allá al revelar quién intervino para desbloquear aquella situación: “Es verdad. Y me lo arregló Pedro Piqueras, que en aquel momento había sido mi jefe y estaba contratada para él”. La presentadora había desarrollado buena parte de su trayectoria en Informativos Telecinco antes de dar el salto al entretenimiento.

La conversación también sirvió para aclarar qué buscaba realmente cuando decidió abandonar Mediaset en el verano de 2022 para fichar por Antena 3. Preguntada por Carlota Corredera sobre si se marchó teniendo claro que no iba a dar marcha atrás, Sonsoles respondió con una frase muy directa: “Mis nuevos jefes me pusieron en valor. Yo quería seguridad. Solo quería seguridad”. Su salida fue una de las más sonadas de aquella temporada, ya que no solo dejaba Telecinco tras años vinculada al grupo, sino también Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, responsable de ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’.

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Lejos de alimentar un ajuste de cuentas, Ónega también quiso poner en valor el comportamiento reciente de parte de su antiguo entorno profesional. Cuando Corredera le planteó si le quedaba alguna conversación pendiente con alguien de aquella etapa, incluso con Ana Rosa Quintana, la periodista rebajó cualquier lectura de distanciamiento y se apoyó en un episodio muy personal para hacerlo: "Bueno, fíjate ahora con el fallecimiento triste de mi padre, se ha portado fenomenal. Tanto Ana Rosa como Chelo Montesinos, y todo el equipo de Unicorn que estuvieron presentes, con una corona muy bonita que agradecimos todos".