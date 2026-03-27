El regreso de Ylenia a Telecinco reabre la polémica: Elsa Ruiz pide a la justicia que embargue el dinero que cobrará por '¡De Viernes!'

La reaparición de Ylenia Padilla en Telecinco no ha tardado en ir mucho más allá del contenido televisivo. La exconcursante de ‘Gandía Shore’ será una de las invitadas destacadas de la próxima entrega de ‘¡De Viernes!’, en lo que supone su vuelta a Mediaset casi seis años después de su retirada de los focos. La cadena ya ha promocionado su entrevista como uno de los platos fuertes del programa de esta noche, viernes 27 de marzo, presentándola como su regreso más duro y sincero.

Pero ese retorno coincide con la causa judicial que sigue pendiente por los insultos tránsfobos denunciados por la humorista Elsa Ruiz. Según ha adelantado Extratele, la representación legal de Ruiz ha solicitado este jueves, 26 de marzo, a la Audiencia Provincial de Madrid que reclame a Mediaset y a Producciones Mandarina el contrato firmado con Ylenia Padilla para esa entrevista en ‘¡De Viernes!’. En el mismo escrito también se pide el embargo preventivo de la cantidad que pueda percibir por su participación televisiva.

La medida tiene un objetivo concreto: asegurar, en caso de salir condenada, el cobro de la responsabilidad civil reclamada por la acusación particular, fijada en 60.000 euros. De acuerdo con esa misma información, Olympe Abogados justifica la petición en la supuesta insolvencia alegada por Padilla ante la justicia. La causa será juzgada por la Audiencia Provincial de Madrid, aunque todavía no se ha fijado una fecha para la vista oral.

El procedimiento arrastra retrasos desde hace meses. Tal y como se publicó en septiembre de 2025, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid había llegado a pedir a la Policía que localizara a la acusada al no poder notificarle la apertura de juicio oral en el domicilio facilitado. La defensa de Ylenia comunicó después un cambio de dirección, lo que permitió reactivar el trámite, aunque el proceso siguió sin fecha cerrada para juicio. En paralelo, Elsa Ruiz explicó entonces en un vídeo difundido en Instagram que sentía que la causa se estaba dilatando más de lo debido. La joven hacía expreso su malestar por la tardanza y por el desgaste que le estaba provocando el caso.

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En ese procedimiento, la acusación particular solicita para Ylenia Padilla seis años de prisión por cuatro presuntos delitos: odio, lesiones psicológicas continuadas, hostigamiento y amenazas. Además, reclama la indemnización de 60.000 euros, una orden de alejamiento de mil metros y la inhabilitación para ejercer profesiones u oficios educativos, deportivos y de tiempo libre durante diez años. Así, la entrevista con la que Telecinco anuncia el regreso de Ylenia llega marcada por una batalla judicial que sigue abierta y que ahora también apunta directamente al dinero que pueda ingresar por volver a sentarse ante las cámaras.