Marina Pereda da un paso más tras HBO Max y convierte su salida del Opus Dei en un libro con ‘La obra’

Marina Pereda amplía ahora en papel el relato que en los últimos meses ya había empezado a compartir en el terreno audiovisual. La autora publicará ‘La obra. Memorias divinas y humanas de una chica en el Opus Dei’, un libro editado por Aguilar que profundiza en su experiencia dentro de la institución y en las dinámicas de poder que, según se avanza en la sinopsis, aborda desde dentro y con ironía. El volumen figura ya en preventa en librerías españolas, con lanzamiento previsto para el 9 de abril de 2026, y se presenta como una memoria personal centrada en su paso por la organización.

El salto al libro llega después de que Pereda se convirtiera en uno de los testimonios de ‘El minuto heroico: Yo dejé el Opus Dei’, la docuserie original de Max creada y dirigida por Mònica Terribas. La producción se estrenó el 7 de febrero de 2025 y reúne los relatos de trece mujeres de distintos países y generaciones que narran su paso por el Opus Dei como numerarias, numerarias auxiliares o agregadas. La serie, de cuatro episodios, sitúa esos testimonios en el centro del relato y los acompaña con la intervención de periodistas, psicólogos, abogados y otros expertos.

El interés de ‘La obra’ no está solo en que prolonga ese testimonio, sino en que lo hace con un formato más íntimo y más desarrollado. Se trata de una memoria en primera persona sobre una joven marcada desde muy pronto por un papel asignado dentro de la Obra. Además, no es un proyecto aislado dentro de la trayectoria de Pereda: ya en 2024 se la situaba detrás de otras iniciativas creativas relacionadas con esa misma vivencia, como la obra teatral ‘La Obra’.

Noticias relacionadas

La publicación aparece, además, en un momento en el que el foco público sobre el Opus Dei se ha intensificado a raíz de documentales, investigaciones periodísticas y nuevos testimonios. En la presentación oficial de ‘El minuto heroico’, Mònica Terribas defendía así el sentido del proyecto: “'El Minuto Heroico' pone ante el espejo al Opus Dei y refleja las vivencias de mujeres reales que relatan haber sufrido la violación de sus derechos y haber recibido abusos psicológicos y espirituales dentro de la institución”. En ese mismo marco se inserta ahora ‘La obra’, con el que Marina Pereda transforma su testimonio en una propuesta editorial llamada a seguir alimentando ese debate.