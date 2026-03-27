Expulsado en ‘Supervivientes’ ayer y nominados: lista completa tras la gala

La cuarta gala de ‘Supervivientes 2026’ movió varias piezas de golpe y dejó una noche mucho más agitada de lo que parecía al inicio. La principal decisión del público fue la expulsión de Gabriela Guillén, que se jugaba su continuidad frente a Toni Elías y Claudia Chacón. Antes, la ceremonia de salvación apartó a Claudia del peligro, de modo que el duelo final quedó entre Gabriela y Toni. Finalmente, el programa anunció que Toni seguía en Honduras y Gabriela abandonaba la palapa, aunque su salida no fue definitiva.

La sorpresa llegó después. La concursante no puso rumbo a España, sino a Playa Destino, donde se reencontró con tres de los desterrados de la edición: Marisa Jara, Darío y Borja. Según mostró Telecinco, Gabriela llegó muy nerviosa, sin saber qué iba a ocurrir, y el programa le aclaró que pasaba a ese nuevo enclave del concurso. Allí, Jorge Javier Vázquez les trasladó además que el domingo uno de los cuatro será expulsado ya de forma definitiva, por lo que la situación de los desterrados sigue completamente abierta.

La entrega también sirvió para cambiar la dinámica de los equipos tras 22 días de convivencia. El grupo que estaba en Playa Derrota ganó por primera vez el juego de localización y pudo elegir mudarse a Playa Victoria, después de completar la prueba en 12:32, mientras el otro equipo no logró finalizarla. A eso se sumó el juego de líder, que volvió a ser clave en las nominaciones. Aratz se impuso en una prueba muy ajustada que obligó a revisar las imágenes para confirmar el resultado, y Alvar consiguió el liderazgo en la otra playa.

Otra de las escenas más comentadas de la noche tuvo como protagonista a Teresa Seco. El programa emitió imágenes suyas permaneciendo tumbada durante más de 20 horas, mientras el resto de compañeros seguía con la convivencia diaria. Jorge Javier le llamó la atención en directo con ironía y después con un mensaje más serio para pedirle que se implicara más en la experiencia. La concursante terminó emocionándose y rompió a llorar ante unas palabras con las que el presentador quiso empujarla a ganar presencia dentro del reality.

La gala dejó además otra pista sobre la futura incorporación sorpresa del concurso. Jorge Javier leyó un nuevo pergamino en el que avanzó que la nueva concursante “tiene relación con uno de los supervivientes que vive ahora mismo en la playa” y añadió que su identidad se conocerá el próximo domingo en ‘Conexión Honduras’. No es la primera vez que el formato anticipa nuevos fichajes en esta edición, pero esta vez el programa quiso subrayar que se trata de un nombre “bombazo”.

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En la recta final llegaron las nominaciones. Paola Olmedo fue una de las señaladas después de reconocer entre lágrimas que había pedido a sus compañeros que la votaran porque no lo está llevando bien y echa mucho de menos a sus hijos. El líder Alvar nominó de forma directa a Ivonne. En la otra playa, Claudia volvió a salir nominada por el grupo y Aratz añadió a Maica. Así, la lista definitiva de la semana quedó formada por Paola, Ivonne, Claudia y Maica, en una gala que también incluyó castigos por saltarse las normas y varios roces por la convivencia.